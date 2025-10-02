Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli

Wiceprezydent Pachacz-Świderska poinformowała, że od dziś, od godziny 15:30, uruchomiona zostaje ogólnomiejska ankieta konsultacyjna, która potrwa do 16 października br. Celem ankiety jest zebranie głosów mieszkańców i przedsiębiorców na temat ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach (również na stacjach benzynowych) na terenie miasta.

„Państwa głos zostanie przedstawiony w formie raportu zbiorczego Radzie Miejskiej w Stalowej Woli, celem podjęcia przez nią ostatecznej decyzji o wprowadzeniu potencjalnego zakazu” — podkreśliła Pachacz-Świderska.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane jedynie do sporządzenia raportu zbiorczego. Po zakończeniu konsultacji raport zostanie przedstawiony władzom gminy i będzie pomocny przy formułowaniu dalszych działań. Ankietę można wypełnić online pod linkiem: forms.office.com/e/3DK1CPqbGC , w aplikacji Lifestal – Stalowa Wola (zakładka Aktualności) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta.

Dotychczasowe tło i uwagi społeczne

Pomysł ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Stalowej Woli nie jest nowy — w ostatnich latach mieszkańcy zgłaszali potrzeby regulacji w związku z problemami takimi jak zakłócenia ciszy nocnej, akty wandalizmu czy bójki.

Prezydent Nadbereżny wielokrotnie podkreślał, że ograniczenia nocnej sprzedaży były zgłaszane jako postulaty społeczności lokalnej i służb porządkowych — i że wprowadzenie takich przepisów mogłoby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Warto zaznaczyć, że w Stalowej Woli obowiązują obecnie regulacje dotyczące lokalizacji i liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu — m.in. uchwała Rady Miejskiej z 2018 r. o zasadach usytuowania punktów sprzedaży alkoholowej oraz nowsza uchwała zmieniająca limity zezwoleń z 2023 r.

Kluczowe pytania w ankiecie & dalsze kroki

Ankieta dla mieszkańców zawiera 6 pytań , skupiających się na ocenie potrzeby ograniczeń i obawach związanych z ich wprowadzeniem.

Dla przedsiębiorców przygotowano wersję bardziej rozbudowaną — by uzyskać szczegółowy feedback od tej grupy.

Po zakończeniu konsultacji gromadzone dane posłużą do opracowania raportu, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej.

Podczas konferencji wszyscy mówcy apelowali do mieszkańców i przedsiębiorców o aktywny udział w ankiecie — bo to właśnie ich głosy mają szansę zadecydować, czy w Stalowej Woli zostanie wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety: forms.office.com/e/3DK1CPqbGC