Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku

W ramach inicjatywy realizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa jednostki Policji zostały wyposażone w terminale płatnicze, które umożliwiają pobór należności bezpośrednio podczas czynności służbowych. Rozwiązanie to funkcjonuje nieprzerwanie od 2017 roku.

Płatności bezgotówkowe to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań przez kierowców. Możliwość natychmiastowego opłacenia mandatu jest wygodna, a jednocześnie praktyczna - termin naliczania punktów karnych liczony jest od dnia uiszczenia grzywny.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego ułatwia obywatelom regulowanie zobowiązań i wpisuje się w działania Policji zmierzające do podnoszenia jakości obsługi oraz usprawniania czynności służbowych z wykorzystaniem nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań płatniczych.