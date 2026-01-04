Miesięcznik
4 stycznia 2026

Program płatności bezgotówkowych w Policji przedłużony do 2028 roku

Od 1 stycznia 2026 roku kierowcy i inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nadal korzystać z wygodnej formy regulowania mandatów karnych w sposób bezgotówkowy. Program został przedłużony do końca 2028 roku na podstawie porozumienia zawartego 17 grudnia 2025 roku pomiędzy Ministrem Finansów i Gospodarki a Komendantem Głównym Policji.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach inicjatywy realizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa jednostki Policji zostały wyposażone w terminale płatnicze, które umożliwiają pobór należności bezpośrednio podczas czynności służbowych. Rozwiązanie to funkcjonuje nieprzerwanie od 2017 roku.

Płatności bezgotówkowe to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań przez kierowców. Możliwość natychmiastowego opłacenia mandatu jest wygodna, a jednocześnie praktyczna - termin naliczania punktów karnych liczony jest od dnia uiszczenia grzywny.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego ułatwia obywatelom regulowanie zobowiązań i wpisuje się w działania Policji zmierzające do podnoszenia jakości obsługi oraz usprawniania czynności służbowych z wykorzystaniem nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań płatniczych.

