Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne

Jako temat przewodni tegorocznych RELACJI organizatorzy wybrali samowystarczalność jako poleganie na wewnętrznych zasobach, aby nadać życiu spójność, sens i spełnienie.

- Zaczniemy 18 września wernisażem wystawy Fałszerka, LalKara i Rysownikw Galerii Tło Miejskiego Domu Kultury. Pod tymi alter ego kryją się nazwiska regionalnych artystów: Magdaleny Kary-Sajek, Pauliny Kary i Filipa Żbika. Czwartek oddaliśmy także Laureatom IX Relacji. Zobaczymy znów zdobywcę Grand Prix - Teatr Fieter z Ozimka z monodramem Camus „She, Bye”. Po raz kolejny uśmiejemy się z niezwykłych perypetii bohaterów utworów Kafki, Shakespeare’a i Chandlera w wykonaniu człowieka orkiestry – Roberta Konowalika, który jest tu aktorem, twórcą lalek, scenografii, scenariusza i sam sobie reżyserem. Po spektaklu spotkamy się z wykonawcą na warsztacie krytyki teatralnej Łukasza Drewniaka. Wieczorem zaś obejrzymy widowisko taneczne Wir w wykonaniu Studia Tańca Współczesnego Tendi z Chorzowa do muzyki zagranej na żywo przez zespół K-Essence - mówią organizatorzy.

W piątek ruszy konkurs dla teatrów z całej Polski, bo od Białegostoku po Bolesławiec. Zaprezentuje się 11 spektakli, różnorodnych zarówno w formie, jak i treści. Jubileuszowym RELACJOM jurorować będą: kulturoznawczyni i pisarka Karolina Sulej, krytyk teatralny Łukasz Drewniak i aktorka teatralna Agnieszka Przepiórska. Jurorzy spotkają się w rozmowie o temacie przewodnim: samowystarczalności. Spektakle oceni też Jury Młodzieżowe, a Nagrodę Publiczności przyznają widzowie. W przerwie między spektaklami będzie można podziergać festiwalowy szal – każdy chętny wyposażony zostanie w niezbędne umiejętności.

Na deser – w niedzielę – dostaniemy pokaz mistrzyni monodramu i interpretacji herstorii, Jurorki festiwalowej – Agnieszki Przepiórskiej. Spektakl Simona K. Wołająca na puszczy w reżyserii Anny Gryszkówny, z tekstem Piotra Rowickiego, bazuje na książce Anny Kamińskiej Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Przepiórska mówi w nim: To jest nasz dom. Nasze wspólnie wydeptane ścieżki, po których można chodzić od rana do zmierzchu. I nikt nigdy się nie zgubi. Bo nie można się zgubić w domu.

Bilety na spektakle dostępne do kupienia on-line na stronie www.mdkstalowawola.pl oraz stacjonarnie w kasie MDK od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

spektakl festiwalowy: 15 zł

KARNET na spektakle festiwalowe (bez gościnnego): 65 zł (sprzedaż wyłącznie w kasie MDK)

spektakl gościnny: 40 zł

Program RELACJI X Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych

18 września / czwartek / Miejski Dom Kultury

17.00 Fałszerka, LalKara i Rysownik – wernisaż wystawy Magdaleny Kary-Sajek, Pauliny Kary i Filipa Żbika / Galeria TŁO

Laureaci RELACJI 2024

17.30 Camus „She, Bye” – Teatr Fieter / Ozimek / Grand Prix RELACJI 2024 / scenariusz, reżyseria, scenografia, oprac. muz., występuje: Robert Konowalik / sala kameralna / bilet: 15 zł

18.30 Krótki kurs oglądania spektaklu. Warsztat z Teatrem Fieter / prowadzenie: Łukasz Drewniak / sala kameralna

20.00 Wir – Studio Tańca Współczesnego Tendi, muzyka na żywo: K-Essence / Chorzów / choreografia i reżyseria: Barbara Ducka / muzyka: Bartosz Księżyk / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

19 września / piątek / Miejski Dom Kultury

16.00 Otwarcie X RELACJI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych

Samowystarczalność – rozmowa z Karoliną Sulej i Agnieszką Przepiórską, prowadzenie: Łukasz Drewniak / sala widowiskowa

Prezentacje konkursowe

17.00 Męczeństwo Piotra Ohey’a – Teatr Ad Hoc / Stalowa Wola / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

Spektakl tłumaczony na POLSKI JĘZYK MIGOWY

18.10 Pokocham ją siłą woli– Teatr Albo Nigdy / Kraków / sala kameralna / bilet: 15 zł

19.20 Nakarmić kamień– Teatr Meduza / Bolesławiec / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

20.00 Omówienia spektakli konkursowych / sala kameralna

20 września / sobota / Miejski Dom Kultury

Prezentacje konkursowe

10.00 Spełnienie Wiedźmy – Teatr MPF / Gostyń / sala kameralna / bilet: 15 zł

10.45 Szczęście znowu zagości w naszym domu – Studio Teatralne Kościan Free Art / Kościan / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

11.55 Uciekinierki – Teatr BaWiMo / Białystok / sala kameralna / bilet: 15 zł

13.10 Omówienia spektakli konkursowych / sala kameralna

Prezentacje konkursowe

16.00 Bajtle – Teatr Naumiony / Ornontowice / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

17.20 Bubuja abuja, czyli bambule babuja buja – Teatr Satyry Zielona Mrówa / Lublin / sala kameralna / bilet: 15 zł

18.00 Zielopuchy – Teatr Kaprys / Łapy / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

18.40 Omówienia spektakli konkursowych / sala kameralna

21 września / niedziela / Miejski Dom Kultury

Prezentacje konkursowe

10.00 Hej Siri! Potrzebuję pomocy – Projekt: Sztuka (w)Działania(ch) i Grupa Teatralna Szklana Maska / Tarnów-Kraków / sala widowiskowa / bilet: 15 zł

11.05 Czerwone sukienki – Teatr Parabuch / Warszawa / sala kameralna / bilet: 15 zł

12.15 Omówienia spektakli konkursowych / sala kameralna

15.00 Gala RELACJI X Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych – ogłoszenie wyników konkursu / sala widowiskowa

17.00 SPEKTAKL GOŚCINNY Simona K. Wołająca na puszczy – monodram Agnieszki Przepiórskiej / reż. Anna Gryszkówna / tekst: Piotr Rowicki / kostium: Anna Maria Karczmarska / sala widowiskowa / bilet: 40 zł