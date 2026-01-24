Profilaktyka ratuje życie. Szpital w Stalowej Woli zachęca do badań USG piersi

Jak podkreślają specjaliści, USG piersi jest badaniem pierwszego wyboru w diagnostyce młodych kobiet, a u pań w późniejszym wieku stanowi cenne uzupełnienie mammografii. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zaleca, aby kobiety po 30. roku życia wykonywały badanie kontrolnie przynajmniej raz w roku. W przypadku występowania nowotworów piersi w rodzinie, USG warto wykonywać nawet co sześć miesięcy.

Na badanie powinny zgłosić się również kobiety, które podczas samobadania wyczują zgrubienie w piersi, zauważą wydzielinę z brodawki sutkowej, obrzęk, zaczerwienienie, ból piersi lub inne niepokojące objawy.

- Zachęcamy wszystkie Pacjentki, aby w razie jakichkolwiek niepokojących objawów, a nawet w ramach profilaktyki, nie odkładały wizyty u lekarza specjalisty, a także wykonania badania. Z pewnością warto rozważyć zrobienie go w naszym szpitalu - wykonujemy tu badania USG piersi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli bezpłatnie dla pacjentek, a w dodatku pracujemy na jednych z najlepszych i najnowocześniejszych aparatów USG w całym regionie, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Aby zapisać się na badanie USG piersi, wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty – ginekologa, onkologa lub chirurga, pracującego w szpitalu lub współpracującego z placówką. Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania bezpośrednio na USG piersi, ale może skierować pacjentkę do odpowiedniego specjalisty.

Rejestracja na badanie prowadzona jest w Pracowni Diagnostyki Obrazowej stalowowolskiego szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 843 32 33 lub osobiście w punkcie informacyjnym w holu głównym Przychodni Specjalistycznej. Badania USG piersi wykonuje doświadczony radiolog – lek. Alicja Wesołowska-Warzybok.

Regularne wykonywanie USG piersi zalecane jest szczególnie kobietom w wieku od 20 do 50 lat, zwłaszcza przy gęstej budowie piersi, gdy mammografia może być mniej czytelna. Badanie to pozwala wykryć nie tylko nowotwory, ale także inne schorzenia piersi.

- W tym badaniu można stwierdzić między innymi również: torbiele proste i złożone, mastopatię, zmiany zapalne, ropnie, a także powiększenie węzłów chłonnych pachowych oraz inne cechy wymagające dalszej diagnostyki. Dodam, że badanie najlepiej wykonać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego – między 1. a 10. dniem cyklu - mówi dr Andrzej Górecki, specjalista radiolog, kierujący Pracownią Diagnostyki Obrazowej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Kiedy szczególnie warto zgłosić się na USG piersi?