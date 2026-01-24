Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. szpital-stw.com
0.0 / 5
Stalowa Wola 24 stycznia 2026

Profilaktyka ratuje życie. Szpital w Stalowej Woli zachęca do badań USG piersi

Regularne badania USG piersi to jedna z najskuteczniejszych metod wczesnego wykrywania raka piersi. Badanie jest niebolesne, nieinwazyjne i - wykonywane systematycznie - pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. Z takiej diagnostyki mogą skorzystać mieszkanki Stalowej Woli w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak podkreślają specjaliści, USG piersi jest badaniem pierwszego wyboru w diagnostyce młodych kobiet, a u pań w późniejszym wieku stanowi cenne uzupełnienie mammografii. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zaleca, aby kobiety po 30. roku życia wykonywały badanie kontrolnie przynajmniej raz w roku. W przypadku występowania nowotworów piersi w rodzinie, USG warto wykonywać nawet co sześć miesięcy.

Na badanie powinny zgłosić się również kobiety, które podczas samobadania wyczują zgrubienie w piersi, zauważą wydzielinę z brodawki sutkowej, obrzęk, zaczerwienienie, ból piersi lub inne niepokojące objawy.

- Zachęcamy wszystkie Pacjentki, aby w razie jakichkolwiek niepokojących objawów, a nawet w ramach profilaktyki, nie odkładały wizyty u lekarza specjalisty, a także wykonania badania. Z pewnością warto rozważyć zrobienie go w naszym szpitalu - wykonujemy tu badania USG piersi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli bezpłatnie dla pacjentek, a w dodatku pracujemy na jednych z najlepszych i najnowocześniejszych aparatów USG w całym regionie, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Aby zapisać się na badanie USG piersi, wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty – ginekologa, onkologa lub chirurga, pracującego w szpitalu lub współpracującego z placówką. Lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania bezpośrednio na USG piersi, ale może skierować pacjentkę do odpowiedniego specjalisty.

Rejestracja na badanie prowadzona jest w Pracowni Diagnostyki Obrazowej stalowowolskiego szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 843 32 33 lub osobiście w punkcie informacyjnym w holu głównym Przychodni Specjalistycznej. Badania USG piersi wykonuje doświadczony radiolog – lek. Alicja Wesołowska-Warzybok.

Regularne wykonywanie USG piersi zalecane jest szczególnie kobietom w wieku od 20 do 50 lat, zwłaszcza przy gęstej budowie piersi, gdy mammografia może być mniej czytelna. Badanie to pozwala wykryć nie tylko nowotwory, ale także inne schorzenia piersi.

- W tym badaniu można stwierdzić między innymi również: torbiele proste i złożone, mastopatię, zmiany zapalne, ropnie, a także powiększenie węzłów chłonnych pachowych oraz inne cechy wymagające dalszej diagnostyki. Dodam, że badanie najlepiej wykonać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego – między 1. a 10. dniem cyklu - mówi dr Andrzej Górecki, specjalista radiolog, kierujący Pracownią Diagnostyki Obrazowej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Kiedy szczególnie warto zgłosić się na USG piersi?

  • wyczuwalny guzek lub zgrubienie w piersi albo pod pachą,

  • ból piersi, zmiana jej kształtu, asymetria, obrzęk lub tzw. „skórka pomarańczowa”,

  • wyciek z brodawki sutkowej (zwłaszcza krwisty lub ropny) lub wciągnięcie brodawki,

  • występowanie raka piersi w rodzinie, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, okres ciąży i karmienia piersią.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Stalowa Wola
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Milionowa inwestycja dla zwierząt. Wkrótce otwarcie schroniska w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Milionowa inwestycja dla zwierząt. Wkrótce otwarcie schroniska w Stalowej Woli
„Powstańczym szlakiem”. II Zimowy Rajd Pieszy już w lutym
Stalowa Wola
„Powstańczym szlakiem”. II Zimowy Rajd Pieszy już w lutym
Cantus śpiewa pastorałki i kolędziołki
Stalowa Wola
Cantus śpiewa pastorałki i kolędziołki
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nisko
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu