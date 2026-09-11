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Stalowa Wola 11 września 2026

Profilaktyka - podaj dalej. Stalowa Wola zachęca mieszkańców do zadbania o zdrowie

Wrzesień to dobry moment, by zrobić coś ważnego dla swojego zdrowia - wykonać badania, sprawdzić dostępne programy profilaktyczne i zachęcić do tego swoich bliskich. Miasto Stalowa Wola włącza się w ogólnopolską kampanię „Profilaktyka - podaj dalej” i przygotowało dla mieszkańców cykl działań edukacyjnych oraz profilaktycznych.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Kampanię wspierają ambasadorzy: Katarzyna Dowbor, Otylia Jędrzejczak, Anna Karwan i Tomasz Majewski. Towarzyszy im Profiś – maskotka profilaktyki, który przypomina, że o zdrowie warto zadbać, zanim pojawią się objawy.

Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji #mojeIKP, z której korzysta już ponad 5,5 mln osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie.

Pobierz mojeIKP. Sprawdź, co możesz zrobić dla swojego zdrowia. Potem podaj tę informację dalej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. 

Jedna dobra informacja może być początkiem ważnej decyzji.

Miasto Stalowa Wola aktywnie angażuje się w działania na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia mieszkańców. Z myślą o mieszkańcach przygotowaliśmy cykl spotów edukacyjnych, zaplanowaliśmy także szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych. A wśród nich:

Wrzesień dla zdrowia - Stalowa Wola 2026
1.09.2026 - 30.09.2026
Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 37-450 Stalowa Wola
Przeprowadzenie w miesiącu wrześniu działań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta Stalowej Woli. 
 
Otwarte spotkanie edukacyjne poświęcone profilaktyce chorób układu krążenia
23.09.2026 - 23.09.2026
Aleje Jana Pawła Ii 10 37-450 Stalowa Wola
Otwarte spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Urząd Miasta Stalowa Wola w Centrum Aktywności Seniora dla mieszkańców Stalowej Woli, poświęcone profilaktyce chorób układu krążenia. Wykład zostanie przeprowadzony przez lekarza Marka Ujdę - specjalistę kardiologa. 
 
Dzień dla zdrowia w SPZOZ
30.09.2026 - 30.09.2026
Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 37-450 Stalowa Wola
Podczas Dnia Otwartego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli, chętni uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych działań profilaktycznych i edukacyjnych. W ramach wydarzenia będzie można m.in. wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy oraz masy ciała wraz z określeniem wskaźnika BMI. Uczestnicy będą również mogli uzyskać informacje dotyczące programu „Moje Zdrowie” oraz skorzystać z porad i edukacji w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Więcej o kampanii:
https://pacjent.gov.pl/profilaktyka-podaj-dalej

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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