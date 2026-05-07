Profesor Zbigniew Pater Honorowym Obywatelem Gminy Radomyśl nad Sanem

Tytuł został przyznany w uznaniu za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia zawodowe. Uchwałę odczytał i wręczył przewodniczący rady Krzysztof Sioda, natomiast okolicznościowe potwierdzenie przekazał wójt Jan Pyrkosz.

- Bardzo nam miło i mamy zaszczyt wręczyć dzisiaj potwierdzenie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy panu Profesorowi za niesamowity dorobek naukowy. To dla nas zaszczyt, że radomyślanin osiągnął tak wiele w dziedzinie nauk technicznych jako profesor i rektor Politechniki Lubelskiej - mówił wójt Jan Pyrkosz.

Profesor Zbigniew Pater nie krył wzruszenia podczas odbierania wyróżnienia.

- Nadanie takiej godności to dla mnie wielki honor i wyróżnienie. Dla chłopaka urodzonego tutaj, w Radomyślu nad Sanem jest to szczególnie istotne, bo jest to nadanie godności przez społeczność z którą czuję się cały czas związany - podkreślił profesor.

W swojej wypowiedzi mówił również o przywiązaniu do rodzinnej miejscowości oraz lokalnych tradycji.

- Ja po prostu czuję się radomyślaninem. (…) Społeczność gminy Radomyśl kultywuje z pokolenia na pokolenie liczne tradycje, które nie giną, a sławią tę gminę w całej Polsce - zaznaczył.

Profesor Zbigniew Pater urodził się w Radomyślu nad Sanem i tutaj ukończył szkołę podstawową. Od lat związany jest z Politechniką Lubelską, gdzie pełni funkcję rektora. Jest autorem setek publikacji naukowych, licznych patentów krajowych i europejskich oraz promotorem wielu prac doktorskich. Został również zaliczony do grona 2 procent najlepszych naukowców świata. Specjalizuje się w tematyce obróbki plastycznej metali, głównie obróbki objętościowej, a w szczególności teorią i technologią walcowania poprzeczno-klinowego oraz kucia matrycowego.

Samorząd podkreśla, że przyznanie honorowego obywatelstwa to wyraz uznania dla jego dorobku oraz wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej.