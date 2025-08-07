Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Księżniczki
Jarocin 7 sierpnia 2025

Profanacja Rzezi Wołyńskiej

W Domostawie, w gminie Jarocin w powiecie niżańskim, sprofanowano pomnik Rzeź Wołyńska. Nieznani sprawcy oblali go farbą i pokryli napisami, m.in. namalowanym cyrylicą hasłem „Sława UPA”. Policja prowadzi w tej sprawie intensywne czynności wyjaśniające.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Zdjęcie główne: Tak wyglądał rewers pomnika po profanacji

Monument, autorstwa znanego artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego (1947-2020), odsłonięto 14 lipca 2024 r. Stoi obok drogi ekspresowej S19 w pobliżu miejsca obsługi podróżnych „Bukowa – kierunek Rzeszów” .

Upamiętnia ofiary ludobójstwa dokonanego w latach 1942-1947 przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Polakach mieszkających na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Szacuje się, że zginęło wtedy ok. 100 tys. osób.

Co mówi policja

- Dzisiaj (7 sierpnia – red.) otrzymaliśmy informacje dotyczącą zniszczenia mienia przy pomniku w miejscowości Domostawa. Okazało się, że pomnik został pomalowany farbą. Zostały naniesione tam napisy. W tym momencie prowadzą szereg różnego rodzaju czynności zmierzających do ustalenia dokładnych okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia - przekazała podkomisarz Katarzyna Pracało z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Akt barbarzyństwa

Zdjęcia ukazujące skutki aktu wandalizmu opublikował w Internecie  m.in. Klub Konfederacji Lublin.

- W Domostawie doszło do aktu barbarzyństwa- zniszczono pomnik poświęcony Ofiarom Rzezi Wołyńskiej. To nie jest zwykły wandalizm. To świadomy cios wymierzony w polską pamięć, tożsamość i godność. To atak na prawdę historyczną, na pamięć o tysiącach bestialsko zamordowanych Polakach - kobietach, dzieciach, starcach - napisał Klub Konfederacji Lublin.

Jak oczyszczą pomnik

O komentarz poprosiliśmy byłego wójta gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska.

– Jestem ciekawy, kto to zrobił i czy policji uda się ustalić i schwytać sprawców. Brak słów na opisanie tego celowego aktu barbarzyństwa. Czy się z nim liczyliśmy? Odsuwam od siebie wszystkie takie myśli, choć oczywiście bardzo wcześnie uruchomiliśmy tu system monitoringu. Czekamy teraz na informacje od policji.  Kiedy zakończy swoje czynności, przystąpimy do naprawiania szkód, oczywiście w  taki sposób, by nie uszkodzić pomnika. Na razie nie wiadomo, czy wystarczy gruntowne umycie pomnika z pomocą różnych środków chemicznych, czy też potrzebne jednak będzie mechaniczne oczyszczenie go z farby i napisów  – powiedział nam Zbigniewa Walczak.

Co przedstawia monument

Pomnik Rzeź Wołyńska odlano z brązu w 2018 r. w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Upamiętnia, jak się szacuje, ok. 100 tys. Polaków  bestialsko zamordowanych  przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1942-47.

Fundatorem monumentu było Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Okręg 2 w Nowym Jorku. Pomnik będzie częścią, planowanego w miejscu jego lokalizacji Memoriału Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.  Wcześniej jego przyjęcia odmówił Rzeszów, Jelenia Góra, Toruń, Stalowa Wola, Kielce. Najczęstszym argumentem było, iż jest zbyt drastyczny..

Pomnik stanowi wysoka na 14 metrów rzeźba orła w koronie z rozłożonymi skrzydłami, na których (po obu stronach) umieszczono nazwy 56 polskich miejscowości spacyfikowanych przez Ukraińców. Z przodu monumentu,  u góry, widnieją dwie daty 1942 i 1947, a po obu stronach głowy orła, napis: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

W środku orła znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, symbolizujące tryzub, na które nadziane jest ciało dziecka. U jego podstawy, z jednej strony (awers), stoi rodzina z dziećmi, ogarnięta płomieniami. Pod nimi widnieje napis: RZEŹ WOŁYŃSKA. Z drugiej strony (rewers) znajdują się trzy główki dzieci nabite na sztachety płotu, również umieszczone w płomieniach. Także z tyły pomnika, na dole, widnieją daty: 1942 i 1947.

Na górze, po obu stronach głowy orła, widnieje natomiast napis: BOŻE NASZ BOŻE CZEGOŚ NAS OPUŚCIŁ.

Chodzi o prawdę, cześć i hołd

– W sumie, w tym pomniku chodzi o prawdę i oddanie czci i hołdu tysiącom bestialsko pomordowanych Polaków. Bez ujawnienia tej prawdy i przyznania się winowajców, nie można mówić o współpracy Polski i Ukrainy w przyszłości – tak Andrzej Pityński mówił o swoim dziele w wywiadzie dla „Sztafety”, podczas swej ostatniej wizyty w Polsce, latem 2017 r.

Górna część Rzezi Wołyńskiej
14 lipca 2024 r. Odsłonięcie monumentu

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

