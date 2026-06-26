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Stalowa Wola 26 czerwca 2026

Prof. Grzegorz Staśkiewicz w zespole stalowowolskiego szpitala

Pacjenci Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli mogą korzystać z zaawansowanej diagnostyki serca wykonywanej przez jednego z czołowych specjalistów w tej dziedzinie. Placówka nawiązała współpracę z prof. Grzegorzem Staśkiewiczem - radiologiem i ekspertem diagnostyki obrazowej, który wykonuje i opisuje badania tomografii komputerowej serca.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tomografia komputerowa serca jest nowoczesnym, nieinwazyjnym badaniem pozwalającym na bardzo dokładną ocenę układu krążenia. Dzięki niej możliwe jest m.in. wykrywanie zmian w tętnicach wieńcowych, ocena wad serca czy kontrola bypassów.

- Najczęstszym zastosowaniem tego badania jest diagnostyka choroby wieńcowej u pacjentów, u których objawy sugerują pośrednie lub niskie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej. Jest ono alternatywą dla bardziej inwazyjnego badania, jakim jest koronarografia. Tomografia komputerowa jest również bardzo pomocna w diagnozowaniu chorób serca w sytuacjach, kiedy inne badania - jak na przykład EKG wysiłkowe, echo serca czy testy obciążeniowe, dają niejednoznaczne wyniki. Wskazaniami do tomografii komputerowej są również: podejrzenie choroby wieńcowej u pacjentów z bólem w klatce piersiowej, dusznością oraz szybkim męczeniem się, podejrzenie tętniaków aorty lub zatorowości płucnej, chorób osierdzia czy guzów serca. Dzięki wysokiej rozdzielczości przestrzennej i możliwości trójwymiarowej rekonstrukcji całego drzewa wieńcowego oraz struktur serca, jest to bardzo szczegółowe i skuteczne badanie - mówi dr Andrzej Górecki, kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Możliwość wykonywania tego typu badań zapewnia nowoczesny, 160-warstwowy tomograf komputerowy, który szpital posiada od ubiegłego roku. Urządzenie wykorzystywane jest w zaawansowanej diagnostyce naczyniowej i kardiologicznej.

Jak podkreśla dyrekcja placówki, równie ważne jak nowoczesny sprzęt jest doświadczenie specjalistów wykonujących badania. Dlatego do współpracy zaproszono prof. Grzegorza Staśkiewicza, uznanego radiologa i diagnostę obrazowego.

- Mamy wysokiej jakości sprzęt umożliwiający wykonywanie między innymi właśnie badań tomografii komputerowej serca, ale co równie ważne - pozyskaliśmy też bardzo dobrego specjalistę do wykonywania tych badań. To prof. Grzegorz Staśkiewicz, który jest uznanym specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Nawiązaliśmy z nim stałą współpracę, co jest świetną wiadomością zarówno dla pacjentów naszego szpitala, którzy mogą być pewni wysokiej jakości wykonywanych przez niego badań oraz opisów, ale współpraca z nim to też fantastyczna okazja do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania doświadczenia przez nasz personel - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Prof. Grzegorz Staśkiewicz kieruje obecnie I Zakładem Radiologii Lekarskiej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest także prezesem-elektem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Dzięki nawiązanej współpracy pacjenci stalowowolskiego szpitala zyskali dostęp do specjalistycznej diagnostyki wykonywanej przez eksperta z wieloletnim doświadczeniem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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