Prezydent Stalowej Woli o energetyce jądrowej. „To ogromna inwestycja społeczna”

Jednym z głównych tematów były małe reaktory modułowe (SMR), które coraz częściej wskazywane są jako ważny element transformacji energetycznej. Eksperci podkreślali, że tego typu inwestycje mogą nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, ale również przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój kompetencji i zaplecza edukacyjnego.

Istotnym wątkiem była także rola centrów informacyjno-edukacyjnych w regionach, gdzie planowane są inwestycje jądrowe. To właśnie one mają wspierać dialog z mieszkańcami oraz budować świadomość społeczną wokół tego typu projektów.

Podczas tzw. okrągłego stołu eksperci z różnych krajów Europy dzielili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem takich centrów przy elektrowniach jądrowych. Omawiano m.in. skuteczne narzędzia edukacyjne, sposoby komunikacji oraz budowania zaufania społecznego.

Prezydent Stalowej Woli podkreślił, że wnioski z debaty mogą mieć duże znaczenie dla przyszłości miasta, zwłaszcza w kontekście planowanej współpracy z Orlen Synthos Green Energy.

- Inwestycja w małe reaktory jądrowe SMR to nie tylko krok w stronę nowoczesnej energetyki i rozwoju gospodarczego, ale także ogromna inwestycja społeczna, niosąca ze sobą potężny impuls rozwojowy dla lokalnych społeczności, w których realizowane są takie projekty. Takie wnioski mogę wyciągnąć z niezwykle wartościowej dyskusji, w której miałem dziś przyjemność uczestniczyć w ramach Okrągłego Stołu dotyczącego tworzenia centrów informacyjno-edukacyjnych w regionach elektrowni jądrowych. Wydarzenie odbywało się podczas Baltic Nuclear Energy Forum 2026 oraz PowerConnect 2026. Gdańsk był dziś miejscem intensywnej debaty ekspertów na temat znaczenia energetyki jądrowej w budowaniu bezpiecznych, stabilnych i odpornych społeczeństw. W spotkaniu wzięli udział eksperci, decydenci oraz przedstawiciele przemysłu, którzy rozmawiali o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie jądrowe, odpowiedzialne modele finansowania oraz współpraca międzynarodowa mogą wzmacniać społeczności lokalne. Kluczowym elementem była również dyskusja o budowaniu wiedzy, świadomości i wspólnoty wokół tych ważnych projektów. Podczas okrągłego stołu z udziałem ekspertów zaangażowanych w prowadzenie takich centrów przy europejskich elektrowniach jądrowych omówiono sprawdzone narzędzia edukacji oraz sposoby prezentowania rzetelnych i wiarygodnych informacji. Wskazano także rozwiązania, które najlepiej sprawdzają się w praktyce. Wspólnie z inwestorem planującym budowę SMR w Stalowej Woli, Orlen Synthos Green Energy, będziemy prowadzić dialog na temat tego, jak takie centrum informacji powinno wyglądać w naszym mieście. Naszym celem jest, aby planowane przedsięwzięcie w obszarze energetyki jądrowej przyniosło nie tylko korzyści gospodarcze, ale również ogromną wartość edukacyjną, pobudzającą naszą społeczność do współpracy i budowania świadomości. Szczególnie zależy mi na inspirowaniu młodych ludzi do nauki, rozwoju i odkrywania swoich talentów, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w utrzymaniu i zarządzaniu nowoczesną gospodarką. Przed nami wielkie wyzwania, które wymagają wiedzy, dialogu i wspólnego działania. Dziękuję za inspirującą dyskusję oraz wszystkie cenne doświadczenia, którymi podzielili się dziś eksperci. Wracam z Gdańska do Stalowej Woli zmotywowany, zainspirowany i bogatszy o wiedzę do dalszego działania, dla rozwoju gospodarczego i społecznego naszego miasta oraz całego regionu - zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny.