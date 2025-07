Prezydent Nadbereżny: Ulica Seulska gotowa

– Jestem bardzo szczęśliwy, bo jestem na końcówce drogi, którą właśnie oddajemy do użytkowania. To droga, która została wybudowana w ramach projektu budowy nowych dróg strefowych. To olbrzymi projekt, który otwiera ten nowy horyzont gospodarczy dla Stalowej Woli – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Nowa ulica, która za zgodą Rady Miasta otrzyma nazwę ul. Seulska, to odcinek o długości blisko trzech kilometrów. Nie tylko zapewnia dostęp do wartej 3 miliardy złotych inwestycji SK Nexilis, ale także uzbraja teren pod przyszłe inwestycje. Droga została kompleksowo wyposażona – pojawiło się nowe oświetlenie, infrastruktura techniczna oraz zieleń.

– Już jest jej oświetlenie, można zobaczyć cały pas, blisko trzykilometrowy, który jest również całym pasem uzbrajającym teren inwestycyjny dla nowych, innowacyjnych przedsiębiorców w Stalowej Woli – podkreśla Nadbereżny.

Prezydent zaznaczył również, że mimo zakończenia tej ważnej inwestycji, miasto napotyka trudności w realizacji kolejnych odcinków drogowych.

– Niestety, za mną kolejne odcinki, kolejne działania, które już powinny się budować, niestety zmagamy się z nieobiektywną blokadą tych dróg, infrastruktury, która jest blokowana pod względem budowy, ale to jest Stalowa Wola – mówi.

Mimo przeszkód prezydent deklaruje determinację w dalszym rozwijaniu miasta.

– Mam nadzieję, że pomimo tych problemów, z którymi się musimy mierzyć, będziemy budować dalej, będziemy rozwijać miasto Stalowa Wola, bo tutaj widać ten zupełnie nowy horyzont dla rozwoju miasta. To nie tylko infrastruktura, nie tylko droga. Budujemy to w zupełnie nowym standardzie.

W ramach inwestycji powstało także duże rondo, a przestrzeń wokół drogi została wzbogacona o tysiące nasadzeń – krzewów, róż i drzew – co nadaje nowoczesny i estetyczny charakter temu fragmentowi miasta.

– Jest już duże rondo, to tutaj będą zbiegały się główne drogi strefowe, to tutaj są zasadzone piękne róże na całym odcinku drogi, tysiące krzewów, setki dużych drzew, które tworzą ten nowy standard miasta Stalowej Woli – podsumowuje prezydent.

Pomimo trudności, samorząd nie zamierza zwalniać tempa.

– Pomimo trudności, pomimo problemów, ja się nie poddaję. My się poddajemy, bo to jest Stalowa Wola. Budujemy dalej, rozwijamy nasze miasto – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny.