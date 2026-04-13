Premiera spektaklu „Wieloryb”

Młodzi aktorzy zabierają widzów w podróż do świata, który raz mieni się kolorami, a innym razem zatrzymuje się w czerni i bieli. Spektakl w ciekawy i przystępny sposób pokazuje, jak reagujemy na docierające do nas informacje oraz jak przekazujemy je dalej.

Centralną postacią jest tytułowy „Wieloryb” - bohater pogłosek, który wprowadza zamęt, ale jednocześnie staje się pretekstem do zabawy w dorosłość. Bohaterowie naśladują zachowania rodziców, nauczycieli i sąsiadów, dzięki czemu widzowie mogą odnaleźć na scenie cząstkę siebie.

Spektakl przeznaczony dla widzów od 8. roku życia.

Obsada: Ola Budziło, Kajetan Dziółko, Natalia Flis, Wiktor Głogowski, Zuzanna Goc, Magdalena Grabiec, Milena Jaskowska, Ewa Kochan, Iga Kowalska, Józef Pawłowski, Julia Polowska, Julia Ślepecka, Aleksandra Witkiewicz, Lena Wołoszynek.

Reżyseria: Katarzyna Pawłowska

Scenografia: Lidia Biernat, Arkadiusz Tonderys

Kostiumy: Ewa Kusińska

Światło: Mariusz Zarzeczny

Dźwięk: Mariusz Dul

Termin i miejsce

26 kwietnia 2026 (niedziela)

Godzina: 17:00

Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

Bilety w cenie 15 złotych dostępne są online lub stacjonarnie w RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.