Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie

Autor przybliża fenomen mennictwa dominialnego, które w XIX wieku funkcjonowało w okolicach Rozwadowa - dzisiejszego osiedla Stalowej Woli. Monety książąt Lubomirskich, związanych z regionem przez ponad dwa stulecia, są ewenementem w skali kraju i świadczą o wyjątkowej roli tego rodu w historii gospodarki i pieniądza.

Publikacja zestawia monety Lubomirskich z Charzewic z początkiem monety na świecie oraz z historią pieniądza w Polsce do połowy XIX wieku, wprowadzając czytelników w szerszy kontekst historyczny. Jak podkreśla autor, to nie tylko opracowanie numizmatyczne, ale też ważny głos w badaniach nad lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Podczas promocji będzie też można ostatni raz obejrzeć wystawę „Monety. Milczący świadkowie historii”, która towarzyszyła publikacji.

Początek wydarzenia o godzinie 17.