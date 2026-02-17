Miesięcznik
Stalowa Wola 17 lutego 2026

Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie

W niedzielę 22 lutego w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli odbędzie się promocja książki Wojciecha K. Ogórka pt. „SYLLOGE NUMMORUM ROSVADOVIENSIS. Mennictwo dominialne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza”. To publikacja, która odkrywa niemal nieznany fragment historii lokalnej i polskiego pieniądza.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autor przybliża fenomen mennictwa dominialnego, które w XIX wieku funkcjonowało w okolicach Rozwadowa - dzisiejszego osiedla Stalowej Woli. Monety książąt Lubomirskich, związanych z regionem przez ponad dwa stulecia, są ewenementem w skali kraju i świadczą o wyjątkowej roli tego rodu w historii gospodarki i pieniądza.

Publikacja zestawia monety Lubomirskich z Charzewic z początkiem monety na świecie oraz z historią pieniądza w Polsce do połowy XIX wieku, wprowadzając czytelników w szerszy kontekst historyczny. Jak podkreśla autor, to nie tylko opracowanie numizmatyczne, ale też ważny głos w badaniach nad lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Podczas promocji będzie też można ostatni raz obejrzeć wystawę „Monety. Milczący świadkowie historii”, która towarzyszyła publikacji.

Początek wydarzenia o godzinie 17.

