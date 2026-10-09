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Fot. ZSP nr 4 w Nisku
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Nisko 9 października 2026

Prawie pół miliona złotych na modernizację Orlika

Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nisku przejdzie modernizację. Gmina otrzymała na ten cel 497,5 tys. zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowienie kompleksu sportowego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dofinansowanie przyznano w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Potwierdzenie przyznania środków burmistrz Niska odebrał 30 września podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Orliku przy Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim. Dokument wręczył minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Planowane prace obejmą kompleks sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nisku, w tym znajdujące się przy nim zaplecze sanitarno-szatniowe.

Modernizacja ma poprawić stan techniczny obiektu, a także komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z boisk. Z Orlika korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież, ale obiekt służy również pozostałym mieszkańcom.

Na realizację zadania gmina pozyskała dokładnie 497 500 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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