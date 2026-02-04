Prawie 600 tys. zł na place zabaw przy żłobkach w Stalowej Woli

Program zakłada budowę nowych lub modernizację istniejących placów zabaw przy żłobkach i klubach dziecięcych. Dofinansowanie może wynieść nawet 300 tys. zł na jedną placówkę, a każda inwestycja musi uwzględniać co najmniej trzy strefy aktywności - m.in. ruchową, sensoryczną i kreatywną, z elementami kontaktu z naturą.

- Tworzymy miejsca, które będą wspierały rozwój dzieci już od najmłodszych lat. Chcemy, aby stalowowolskie żłobki oferowały przestrzeń nowoczesną, bezpieczną, pełną zieleni i kreatywnych możliwości zabawy. To ważna inwestycja w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców. Dziękuję Teresie Kubas-Hul Wojewodzie Podkarpackiej, za przyznanie środków i wspieranie inicjatyw poprawiających jakość życia rodzin w Stalowej Woli - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowej Woli.

Plac zabaw przy ul. Poniatowskiego

Pierwsza inwestycja dotyczy Miejskiego Żłobka Integracyjnego przy ul. Poniatowskiego 55a. Planowana rozbudowa obejmuje m.in. naturalne nawierzchnie z trawy i piasku, elementy małej architektury, ogródki warzywne dla dzieci, instalacje roślinne w formie szałasu i wiklinowej osłony, nowe ogrodzenie oraz urządzenia zapewniające cień.

Na placu pojawią się także nowoczesne urządzenia zabawowe, takie jak zabawa wodna, bocianie gniazdo czy ścieżka sensoryczna. Dofinansowanie wynosi 298 573,39 zł, wkład własny miasta to 127 640,12 zł, a łączna wartość zadania - 426 213,51 zł.

Nowa przestrzeń przy Alejach Jana Pawła II

Drugie zadanie obejmuje Żłobek Miejski przy Alejach Jana Pawła II 5a. W planach jest m.in. wykorzystanie góry saneczkowej do montażu zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowej, utworzenie strefy dla dzieci w wieku 0+, nowa nawierzchnia oraz bogate wyposażenie placu.

Dzieci będą mogły korzystać m.in. z kuchni błotnej, tunelu, toru do jazdy chodzikami, instrumentów muzycznych, labiryntu z krzewów oraz instalacji sensorycznych i edukacyjnych. Przyznane dofinansowanie to 298 759,61 zł, wkład własny 171 349,11 zł, a łączna wartość inwestycji wynosi 470 108,72 zł.

Wsparcie dla całego regionu

Stalowa Wola znalazła się w gronie 12 gmin województwa podkarpackiego, które łącznie otrzymały 5 736 720,87 zł na realizację 23 placów zabaw. Program „Aktywne Place Zabaw” ma na celu tworzenie nowoczesnych przestrzeni sprzyjających rozwojowi dzieci poprzez ruch, kontakt z przyrodą, kreatywność i integrację społeczną.

Obie inwestycje muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2026 roku.