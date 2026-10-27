Prawie 300 tys. zł dla gmin i stowarzyszeń z Ziemi Niżańskiej. Ruszają nabory na place zabaw, szlaki i pomniki

Masz pomysł na nowy plac zabaw, odnowioną kapliczkę albo oznakowany szlak rowerowy? Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rusza z dwoma naborami wniosków. Łącznie do wzięcia jest ok. 282 tys. zł z unijnego programu LEADER.

Na co pieniądze?

W naborze 6/2026 (198 248,14 zł) wsparcie dostaną projekty związane z dziedzictwem regionu: budowa i odnowa pomników, kapliczek i miejsc pamięci, pielęgnacja pomników przyrody oraz oznakowanie zabytków i atrakcji.

W naborze 7/2026 (83 835,85 zł) stawką jest turystyka i rekreacja. Dofinansować można m.in. modernizację placów zabaw (także ze ścieżkami sensorycznymi i sprzętem dla dzieci z niepełnosprawnościami), altany, szlaki turystyczne, pola biwakowe, ścieżki rowerowe i edukacyjne, a nawet miejsca do ładowania telefonów czy lampek rowerowych z energii odnawialnej.

Ile i dla kogo?

O dotację mogą starać się organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych, np. gminy. Jeden projekt może dostać od 50 tys. zł do pełnej kwoty limitu w danym naborze. Organizacje pozarządowe mogą pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, samorządy do 75 proc. Warunek: powstała infrastruktura musi być ogólnodostępna i niekomercyjna.

Termin

Wnioski przyjmowane są od 30 października od godz. 0:00 do 13 listopada 2026 r. do godz. 23:59, wyłącznie elektronicznie przez platformę PUE ARiMR (epue.arimr.gov.pl). Numery naborów to 1188282 (6/2026) i 1188300 (7/2026).

Gdzie po szczegóły?

Regulamin i załączniki są na stronie lgdnisko.pl (zakładka PS WPR 2023–2027, nabory) oraz w biurze LGD w Woliny przy ul. Piaskowej 10. Kontakt: tel. 573 307 636, e-mail lgdnisko@wp.pl.