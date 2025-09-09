Prawie 300 nowych komputerów i tabletów dla szkół w Powiecie Niżańskim

Dokument ze strony samorządu podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka.

Do powiatowych szkół trafią w sumie 293 urządzenia multimedialne:

170 laptopów,

40 laptopów przeglądarkowych,

83 tablety.

Sprzęt zasili pięć placówek:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku,

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,

Zespół Szkół im. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Jak podkreśla starosta Robert Bednarz, nowe urządzenia pozwolą uczniom lepiej korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uatrakcyjnią lekcje i pomogą młodzieży zdobywać kompetencje potrzebne w dzisiejszym świecie.

Zakup został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Cały program w skali kraju opiewa na ponad 1,4 miliarda złotych i jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.