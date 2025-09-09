Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
0.0 / 5
Nisko 9 września 2025

Prawie 300 nowych komputerów i tabletów dla szkół w Powiecie Niżańskim

Pod koniec sierpnia Powiat Niżański podpisał umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na przekazanie sprzętu komputerowego dla szkół średnich i placówek oświatowych w regionie. W imieniu rządu umowę realizuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dokument ze strony samorządu podpisali starosta Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka.

Do powiatowych szkół trafią w sumie 293 urządzenia multimedialne:

  • 170 laptopów,

  • 40 laptopów przeglądarkowych,

  • 83 tablety.

Sprzęt zasili pięć placówek:

  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku,

  • Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,

  • Zespół Szkół im. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem,

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Jak podkreśla starosta Robert Bednarz, nowe urządzenia pozwolą uczniom lepiej korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uatrakcyjnią lekcje i pomogą młodzieży zdobywać kompetencje potrzebne w dzisiejszym świecie.

Zakup został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Cały program w skali kraju opiewa na ponad 1,4 miliarda złotych i jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!
Wygraj projekt swojego wymarzonego ogrodu!
Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole
Stalowa Wola
Nowe M² w bibliotece - przestrzeń dla młodzieży po szkole
„To ja, Andrzej Duda” - książkę kupisz u nas w Wydawnictwie SZTAFETA
„To ja, Andrzej Duda” - książkę kupisz u nas w Wydawnictwie SZTAFETA
Przerwa w dostawie ciepłej wody w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Przerwa w dostawie ciepłej wody w Stalowej Woli i Nisku
Pędził 119 km/h w terenie zabudowanym
Bojanów
Pędził 119 km/h w terenie zabudowanym
Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów
Stalowa Wola
Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na S19 pod Jeżowem
Nisko
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na S19 pod Jeżowem
Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta
Stalowa Wola
Nowa hala sportowa przy „Siódemce” otwarta
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu