Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
prymus
Zdjęcie wygenerowane przez AI
0.0 / 5
12 sierpnia 2026

Prawie 2,5 promila za kierownicą

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 7 sierpnia w Nowej Dębie. 28-letni mężczyzna, który wcześniej pił alkohol, próbował odjechać samochodem z parkingu przed jednym ze sklepów. Na szczęście jego zamiary zauważyli młodzi świadkowie i ekspedientka, którzy skutecznie uniemożliwili mu dalszą jazdę.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

18- i 19-latek zauważyli, że mężczyzna spożywał alkohol, a następnie wsiadł za kierownicę Skody. Kierowca zamknął się w samochodzie, uruchomił silnik i zaczął cofać.

Młodzi mężczyźni próbowali go powstrzymać. Jeden z nich stanął przy samochodzie, próbując uniemożliwić mu wyjazd, drugi natomiast usiłował dostać się do środka auta.

Całą sytuację zauważyła przez witrynę sklepu 43-letnia ekspedientka. Kobieta natychmiast wybiegła na zewnątrz i zaczęła pukać w szybę samochodu, próbując skłonić kierowcę do otwarcia drzwi. Gdy ten w końcu je otworzył, ekspedientka wyłączyła silnik i zabrała kluczyki. Następnie zadzwoniła na numer alarmowy.

Młodzi mężczyźni pomogli kierowcy wysiąść z auta i pozostali na miejscu do czasu przyjazdu policjantów, pilnując, by nie próbował ponownie ruszyć samochodem.

Badanie alkomatem potwierdziło, że 28-letni mieszkaniec Nowej Dęby był kompletnie nietrzeźwy. Miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i inne konsekwencje przewidziane prawem.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Sielska Galówka w Nowosielcu
Nisko
Sielska Galówka w Nowosielcu
Drewniane zabawki Lasowiaków nie pójdą w zapomnienie
Stalowa Wola
Drewniane zabawki Lasowiaków nie pójdą w zapomnienie
„Goń bolszewika, goń”. W sobotę w Jarocinie pobiegną ku pamięci Bitwy Warszawskiej
Jarocin
„Goń bolszewika, goń”. W sobotę w Jarocinie pobiegną ku pamięci Bitwy Warszawskiej
Rowerami do „matecznika Lasowiaków”
Stalowa Wola
Rowerami do „matecznika Lasowiaków”
Bezpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim
Nisko
Bezpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim
Szachiści Orlika Rudnik nad Sanem z sukcesami w Iwoniczu
Rudnik nad Sanem
Szachiści Orlika Rudnik nad Sanem z sukcesami w Iwoniczu
W Stalowej Woli w lipcu na SOR przyjęto ponad 1,5 tys. pacjentów
Stalowa Wola
W Stalowej Woli w lipcu na SOR przyjęto ponad 1,5 tys. pacjentów
MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rodzice mogą już planować urlopy
MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rodzice mogą już planować urlopy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu