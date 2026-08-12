Prawie 2,5 promila za kierownicą

18- i 19-latek zauważyli, że mężczyzna spożywał alkohol, a następnie wsiadł za kierownicę Skody. Kierowca zamknął się w samochodzie, uruchomił silnik i zaczął cofać.

Młodzi mężczyźni próbowali go powstrzymać. Jeden z nich stanął przy samochodzie, próbując uniemożliwić mu wyjazd, drugi natomiast usiłował dostać się do środka auta.

Całą sytuację zauważyła przez witrynę sklepu 43-letnia ekspedientka. Kobieta natychmiast wybiegła na zewnątrz i zaczęła pukać w szybę samochodu, próbując skłonić kierowcę do otwarcia drzwi. Gdy ten w końcu je otworzył, ekspedientka wyłączyła silnik i zabrała kluczyki. Następnie zadzwoniła na numer alarmowy.

Młodzi mężczyźni pomogli kierowcy wysiąść z auta i pozostali na miejscu do czasu przyjazdu policjantów, pilnując, by nie próbował ponownie ruszyć samochodem.

Badanie alkomatem potwierdziło, że 28-letni mieszkaniec Nowej Dęby był kompletnie nietrzeźwy. Miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat więzienia, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów i inne konsekwencje przewidziane prawem.