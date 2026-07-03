Prawie 1,3 km przebudowanej drogi w Jeżowem Zagościńcu

Prace prowadzono w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R...”. Łącznie zmodernizowano odcinek o długości 1295,64 metra.

Zakres inwestycji był szeroki. Oprócz przebudowy i rozbudowy jezdni powstała droga dla pieszych. Wybudowano także oświetlone przejście dla pieszych zasilane energią solarną. W ramach zadania wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wyremontowano istniejący obiekt mostowy.

Za realizację inwestycji odpowiadało Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 823 580,73 zł. Gmina pozyskała na ten cel 1 922 390 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki, o które wystąpił wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, pokryły około 70 proc. wartości całej inwestycji.