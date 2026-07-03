Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Jeżowe 3 lipca 2026

Prawie 1,3 km przebudowanej drogi w Jeżowem Zagościńcu

Mieszkańcy Jeżowego Zagościńca mogą już korzystać z przebudowanej i rozbudowanej drogi gminnej nr 102312R. Zakończyła się realizacja inwestycji, która objęła niemal 1,3 kilometra trasy i miała poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po tej części gminy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prace prowadzono w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R...”. Łącznie zmodernizowano odcinek o długości 1295,64 metra.

Zakres inwestycji był szeroki. Oprócz przebudowy i rozbudowy jezdni powstała droga dla pieszych. Wybudowano także oświetlone przejście dla pieszych zasilane energią solarną. W ramach zadania wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wyremontowano istniejący obiekt mostowy.

Za realizację inwestycji odpowiadało Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 2 823 580,73 zł. Gmina pozyskała na ten cel 1 922 390 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki, o które wystąpił wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, pokryły około 70 proc. wartości całej inwestycji.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stalowej Woli
Wypleć własną wiklinową torebkę. Warsztaty w Izbie Lasowiackiej
Stalowa Wola
Wypleć własną wiklinową torebkę. Warsztaty w Izbie Lasowiackiej
Bezpieczniej w Rzeczycy Długiej i Brandwicy. Nowe drogi za miliony oddane do użytku
Radomyśl nad Sanem
Bezpieczniej w Rzeczycy Długiej i Brandwicy. Nowe drogi za miliony oddane do użytku
Zatrzymany za serię kradzieży rowerów. 30-latek usłyszał pięć zarzutów
Stalowa Wola
Zatrzymany za serię kradzieży rowerów. 30-latek usłyszał pięć zarzutów
Nowy chodnik na Podwolinie
Nisko
Nowy chodnik na Podwolinie
Zbliża się festiwal „Cantus Continuus”
Stalowa Wola
Zbliża się festiwal „Cantus Continuus”
W Cholewianej Górze powstanie magazyn ochrony ludności
Jeżowe
W Cholewianej Górze powstanie magazyn ochrony ludności
II Wielki Marsz Pamięci w Stalowej Woli - 10 lipca 2026
Stalowa Wola
II Wielki Marsz Pamięci w Stalowej Woli - 10 lipca 2026
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu