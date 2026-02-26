Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione

Od lat pod jezdnią występował problem z zapadającym się kolektorem, co powodowało powstawanie niebezpiecznych zapadlisk i utrudniało kierowcom poruszanie się. Samorząd miasta zdecydował, że skoro powiat prowadzi przebudowę ulicy, to warto przy tej okazji rozwiązać również ten wieloletni problem. Dzięki temu infrastruktura ma być trwalsza i bezpieczniejsza na lata.

Ruch na ulicy Sandomierskiej został przywrócony. Jak podkreśla starosta niżański Robert Bednarz, droga jest w pewnym zakresie użytkowana. Nawierzchnia asfaltowa została wykonana w całości, a do zakończenia pozostało m.in. oznakowanie poziome.

- Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i wszystkim użytkownikom tej drogi, puściliśmy ruch ulicą Sandomierską. Asfalt jest gotowy, czekamy jeszcze na malowanie oznakowania. Utrudnienia jednak nadal występują. Jeden z chodników jest zajęty przez materiały budowlane. Czekamy na poprawę pogody, aby dokończyć jego układanie i udostępnić infrastrukturę w pełnym zakresie - mówił starosta.

Choć inwestycja realizowana jest z poślizgiem, dodatkowe prace przy kolektorze mają sprawić, że mieszkańcy nie będą już musieli zmagać się z zapadającą się jezdnią. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu robót ulica Sandomierska będzie nie tylko odnowiona, ale i bardziej funkcjonalna.