Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Adamietz
0.0 / 5
Nisko 26 lutego 2026

Prace na ulicy Sandomierskiej w Nisku wznowione

Po zimowej przerwie wróciły prace przy remoncie ulicy Sandomierskiej w Nisku. Śnieg i mróz na kilka tygodni wstrzymały roboty, jednak to nie jedyny powód opóźnień. W trakcie inwestycji podjęto decyzję o dodatkowych pracach związanych z przebudową kolektora sanitarnego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od lat pod jezdnią występował problem z zapadającym się kolektorem, co powodowało powstawanie niebezpiecznych zapadlisk i utrudniało kierowcom poruszanie się. Samorząd miasta zdecydował, że skoro powiat prowadzi przebudowę ulicy, to warto przy tej okazji rozwiązać również ten wieloletni problem. Dzięki temu infrastruktura ma być trwalsza i bezpieczniejsza na lata.

Ruch na ulicy Sandomierskiej został przywrócony. Jak podkreśla starosta niżański Robert Bednarz, droga jest w pewnym zakresie użytkowana. Nawierzchnia asfaltowa została wykonana w całości, a do zakończenia pozostało m.in. oznakowanie poziome.

- Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i wszystkim użytkownikom tej drogi, puściliśmy ruch ulicą Sandomierską. Asfalt jest gotowy, czekamy jeszcze na malowanie oznakowania. Utrudnienia jednak nadal występują. Jeden z chodników jest zajęty przez materiały budowlane. Czekamy na poprawę pogody, aby dokończyć jego układanie i udostępnić infrastrukturę w pełnym zakresie - mówił starosta.

Choć inwestycja realizowana jest z poślizgiem, dodatkowe prace przy kolektorze mają sprawić, że mieszkańcy nie będą już musieli zmagać się z zapadającą się jezdnią. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu robót ulica Sandomierska będzie nie tylko odnowiona, ale i bardziej funkcjonalna.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Stalowa Wola
Hotel Hutnik w Stalowej Woli nadal bez nabywcy
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
Stalowa Wola
Historyk Kamil Janicki przybliży realia polskiego międzywojnia
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Nisko
„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Stalowa Wola
Areszt dla podejrzanego o rozbój
Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami
Stalowa Wola
Szansa na dofinansowanie studiów dla osób z niepełnosprawnościami
Poezja Anny Świrszczyńskiej wybrzmi w Rozwadowie. XXI Krakowski Salon Poezji
Stalowa Wola
Poezja Anny Świrszczyńskiej wybrzmi w Rozwadowie. XXI Krakowski Salon Poezji
„Złote czasy Kina Ballada”. Kafejka Historyczna przywoła filmowe wspomnienia stalowowolan
Stalowa Wola
„Złote czasy Kina Ballada”. Kafejka Historyczna przywoła filmowe wspomnienia stalowowolan
„Zatracenie” - poruszająca opowieść o lasowiackich kobietach już w sobotę
Stalowa Wola
„Zatracenie” - poruszająca opowieść o lasowiackich kobietach już w sobotę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu