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Fot. sztafeta.pl
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Rudnik nad Sanem Ulanów 15 czerwca 2026

Prace na drodze Ulanów - Rudnik nad Sanem przekroczyły półmetek

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1060R na odcinku Ulanów - Rudnik nad Sanem. Jak informuje starosta niżański Robert Bednarz, zaawansowanie robót wynosi obecnie około 60 procent.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Jesteśmy z zaawansowaniem tych prac w okolicach 60 procent zakresu zadaniowego i myślę, że w okolicach października będziemy chcieli tę inwestycję zakończyć - powiedział starosta.

Jak zaznacza, wykonano już odcinek od skrzyżowania w Przędzelu w kierunku Ulanowa. Na fragmencie drogi od Przędzela w stronę Rudnika nad Sanem ułożono natomiast podbudowę oraz pierwsze warstwy nawierzchni.

Najbardziej wymagającym etapem inwestycji będzie budowa dwóch rond - w Przędzelu i Ulanowie. To właśnie te prace mogą powodować największe utrudnienia dla kierowców.

- Wiemy, że są pewne trudności w przemieszczaniu się, ale chcemy te prace wykonać odpowiednio dobrze. Ważne jest solidne wykonanie inwestycji - podkreśla Robert Bednarz.

Starosta zwraca uwagę, że przebudowa obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach inwestycji powstaje również ścieżka rowerowa, a sama konstrukcja drogi wymaga specjalnego wzmocnienia. Odcinek między Przędzelem a Ulanowem przebiega bowiem po wale, dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża i zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1060R Ulanów - Rudnik rozpoczęła się 21 maja 2025 roku. Inwestycja obejmuje ponad trzykilometrowy odcinek trasy i ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, powstanie oświetlonego przejścia dla pieszych, nowych rond w Przędzelu i Ulanowie, a także montaż oznakowania pionowego i poziomego, stalowych barier ochronnych oraz remont mostu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 13,47 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 8,08 mln zł, natomiast wkład własny Powiatu Niżańskiego przekracza 5,38 mln zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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