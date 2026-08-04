Praca bliżej Ciebie – SK nexilis Poland zaprasza na spotkania rekrutacyjne

Istotnym elementem programu jest również sprawny proces rekrutacyjny. Kandydaci otrzymają informację zwrotną dotyczącą wyniku rozmowy w ciągu 3 dni roboczych.

Spotkania rekrutacyjne odbywają się regularnie w każdy wtorek w godzinach 9:00–12:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 13:00–16:00 w siedzibie SK nexilis Poland przy ul. Seulskiej 10 w Stalowej Woli. Nie jest wymagane wcześniejsze umawianie wizyty – kandydaci mogą przyjść w dogodnym dla siebie czasie i wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Warto zabrać ze sobą aktualne CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO); dokumenty można również przygotować na miejscu. Osoby, którym zależy na rozmowie o konkretnej godzinie, mogą wcześniej skontaktować się z zespołem rekrutacyjnym pod adresem skrekrutacja@sk.com lub telefonicznie pod numerem +48 15 830 13 13.

Rozpocznij nowe wyzwanie zawodowe z SK nexilis Poland! Do zobaczenia w każdy wtorek i czwartek!

Artykuł sponsorowany