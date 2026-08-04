Praca bliżej Ciebie – SK nexilis Poland zaprasza na spotkania rekrutacyjne

Pomysł na regularne spotkania rekrutacyjne powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie, jakim cieszyły się Dni Otwarte SK nexilis Poland.
– Pozytywny odbiór Dni Otwartych pokazał nam, że kandydaci cenią sobie bezpośredni kontakt oraz możliwość szybkiego rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić regularne spotkania, które będą dostępne dla osób zainteresowanych pracą w naszej firmie – informuje SK nexilis Poland.
Istotnym elementem programu jest również sprawny proces rekrutacyjny. Kandydaci otrzymają informację zwrotną dotyczącą wyniku rozmowy w ciągu 3 dni roboczych.
Spotkania rekrutacyjne odbywają się regularnie w każdy wtorek w godzinach 9:00–12:00 oraz w każdy czwartek w godzinach 13:00–16:00 w siedzibie SK nexilis Poland przy ul. Seulskiej 10 w Stalowej Woli. Nie jest wymagane wcześniejsze umawianie wizyty – kandydaci mogą przyjść w dogodnym dla siebie czasie i wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Warto zabrać ze sobą aktualne CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO); dokumenty można również przygotować na miejscu. Osoby, którym zależy na rozmowie o konkretnej godzinie, mogą wcześniej skontaktować się z zespołem rekrutacyjnym pod adresem skrekrutacja@sk.com lub telefonicznie pod numerem +48 15 830 13 13.
Rozpocznij nowe wyzwanie zawodowe z SK nexilis Poland! Do zobaczenia w każdy wtorek i czwartek!
Artykuł sponsorowany
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