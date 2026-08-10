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Fot. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
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Stalowa Wola 7 sierpnia 2026

Pożegnanie wystawy „Lalki, pluszaki i klocki, czyli co bawi od lat”

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego zaprasza na finał wystawy „Lalki, pluszaki i klocki, czyli co bawi od lat", który odbędzie się 9 sierpnia, w ostatnim dniu jej prezentacji.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Będzie to okazja, by po raz ostatni obejrzeć ekspozycję przywołującą wspomnienia dzieciństwa i prezentującą zabawki, które towarzyszyły kolejnym pokoleniom dzieci od lat 60. XX wieku po współczesność.

W programie wydarzenia znalazło się bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie, które rozpocznie się o godz. 16.00. Uczestnicy poznają historie prezentowanych eksponatów, od lalek i pluszowych misiów po kultowe klocki i zabawki znane z dzieciństwa rodziców i dziadków, a także najmłodszych.

Dodatkową atrakcją będzie kiermasz zabawek organizowany w ogrodzie Galerii w godz. 15.00–18.00. To propozycja dla całych rodzin. To szansa by sprzedać, kupić lub wymienić zabawki, dając im tym samym drugie życie. Na małych wystawców czekać będą przygotowane stanowiska, a w ogrodzie znajdzie się również miejsce, by rozłożyć własny kramik na kocu.

Tego dnia wstęp na wystawę oraz oprowadzanie jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich, którzy chcą na chwilę wrócić do świata dziecięcych wspomnień.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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