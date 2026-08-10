Pożegnanie wystawy „Lalki, pluszaki i klocki, czyli co bawi od lat”

Będzie to okazja, by po raz ostatni obejrzeć ekspozycję przywołującą wspomnienia dzieciństwa i prezentującą zabawki, które towarzyszyły kolejnym pokoleniom dzieci od lat 60. XX wieku po współczesność.

W programie wydarzenia znalazło się bezpłatne oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie, które rozpocznie się o godz. 16.00. Uczestnicy poznają historie prezentowanych eksponatów, od lalek i pluszowych misiów po kultowe klocki i zabawki znane z dzieciństwa rodziców i dziadków, a także najmłodszych.

Dodatkową atrakcją będzie kiermasz zabawek organizowany w ogrodzie Galerii w godz. 15.00–18.00. To propozycja dla całych rodzin. To szansa by sprzedać, kupić lub wymienić zabawki, dając im tym samym drugie życie. Na małych wystawców czekać będą przygotowane stanowiska, a w ogrodzie znajdzie się również miejsce, by rozłożyć własny kramik na kocu.

Tego dnia wstęp na wystawę oraz oprowadzanie jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich, którzy chcą na chwilę wrócić do świata dziecięcych wspomnień.