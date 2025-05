Pożegnanie w kiepskim stylu. Stal - Arka 0:3

Mylił się ten, kto myślał, że Arka mając zapewniony już awans, przyjedzie do Stalowej Woli tylko po to, by „odrobić pańszczyznę”. Nic z tego. „Żółto-niebiescy” podeszli do swoich obowiązków profesjonalnie. Wyszli na boisko, by wygrać, bo tylko zwycięstwo nad Stalą zapewniało im mistrzostwo 1 ligi. I już do przerwy zrealizowali swój cel, strzelając „zielono-czarnym” trzy gole.

Pierwszego w 16. minucie. Navarro wrzucił spod linii końcowej piłkę w pole karne, a Vitalucci nadstawił głowę i trafił do siatki przy bliższym słupku.

Wynik podwyższył w 23. minucie Jordan Majchrzak, który minął dwóch naszych obrońców i precyzyjnym strzałem po ziemi zza linii pola karnego zaskoczył debiutującego w rundzie wiosennej w bramce Stali, Mikołaja Smyłka.

W doliczonym czasie gry padła trzecia bramka dla Arki. Dawid Gojny dośrodkował z rzutu wolnego, a Julien Celestine z bliskiej odległości zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Arki.

W drugiej połowie goście nie forsowali już takiego samego tempa jak w pierwszej, ale nadal to oni prowadzili grę i stwarzali groźniejsze sytuacje strzeleckie. Najbliżej czwartego gola byli w 79. minucie. Po strzale Navarro z pola karnego piłka trafiła w słupek.

Po meczu, kiedy piłkarze Stali wysłuchali uwag pod swoim adresem z sektora zajmowanego przez swoich kibiców, a arkowcy stali na środku boiska, nad stadionem pojawił się śmigłowiec, którym przyleciał przedstawiciel Betclic 1 ligi z ambasadorem Betclic 1 ligi, dziennikarzem sportowym Michałem Polem, żeby wręczyć piłkarzom Arki Gdynia okazały puchar za zdobycie mistrzostwa 1 ligi. Wicemistrz, czyli Bruk-Bet Nieciecza oraz drużyna, która zajmie na koniec sezonu trzecie miejsce, a poznamy ja po barażach o Ekstraklasę, otrzymają od sponsora tytularnego rozgrywek pierwszoligowych pamiątkowe patery.



STAL STALOWA WOLA - ARKA GDYNIA 0:3 (0:3)

0-1 Vitalucci (16), 0-2 Majchrzak (23), 0-3 Celestine (45)

STAL: Smyłek - Oko (8 Lelek), Banach, Furtak, Kukułowicz - Wojtkowski, Ruszel (82 Łącki), Urban, Surzyn (69 Svec), Ibe-Torti (82 Thiago) - Strózik (82 Piotrowski)

ARKA: Grobelny - Navarro, Hermoso, Celestine (72 Azacki), Gojny (54 Stolc) - Petrović (60 Ratajczyk), Kocaba, Jakubczyk (72 Sidibe) - Kocyła (60 Gaprindaszwili), Vitalucci, Majchrzak

Sędziował Szymon Łężny (Kluczbork). Żółte kartki: Furtak, Walski, Ruszel - Jakubczyk. Widzów ok. 2500