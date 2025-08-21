Pożegnaliśmy Krystynę Podsiadło

Pani Krystyna urodziła się 30 czerwca 1938 r. we Lwowie. Była pierwszym dzieckiem Aleksandra Świercza i Mieczysławy z d. Korman. W 1939 r. rodzina Świerczów zamieszkała w Przyszowie k. Bojanowa. Aleksander pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli, a Mieczysława była kierowniczką i nauczycielką szkoły powszechnej w Przyszowie.

Wojenna tułaczka rodziny

18 wrześniu 1939 r. Aleksander dostał się do sowieckiej niewoli w okolicach Zbaraża, potem trafił do obozu pracy w Krzywym Rogu, a następnie do łagru w osławionej Workucie na Dalekiej Północy. ZSRR opuścił wraz z Armią Andersa, a pod Monte Cassino porucznik Świercz był oficerem ogniowym 9. Pułku Artylerii Lekkiej.

W 1941 r. Mieczysława wraz z 3-letnią Krysią przeniosła się z Przyszowa do miejscowości Kaczyce k. Radymna, od września 1942 r. mieszkały w Tarnogórze, a potem w Nisku. Po demobilizacji, Aleksander Świercz wrócił do Polski z Anglii w lipcu 1947 r.

Jakby nie było tej rozłąki...

– Jako 9-latka byłam najpierw bardzo zaniepokojona, bo do obcego mężczyzny miałam mówić „tato”. Ale wystarczyło, że zobaczyłam ojca i wszystkie bariery prysły. Czułam się tak, jakby cały czas był z nami i nie było tej wojenne rozłąki – wspominała po latach pani Krystyna.

W 1952 r. rodzina Świerczów, powiększona o córkę Antoninę i syna Wiesława, przeniosła się z Niska do Stalowej Woli, gdzie zamieszkali nad bankiem PKO przy ul. 1 Maja.

Szkoła, praca, małżeństwo

W 1955 r. pani Krystyna uzyskała maturę w stalowowolskim LO, a potem ukończyła szkołę pomaturalną o profilu chemicznym w Warszawie. Pierwszą pracę podjęła w Hucie Stalowa Wola, jako laborantka, potem był Wrocław, Tarnobrzeg i Lublin. Doskonaliła się też zawodowo, kończąc 2-letnie Studium Organizacji Kierownictwa Pracy. 18 lat przepracowała w stalowowolskim Prefabecie jako Główny Technolog, odchodząc ze względów zdrowotnych w 1982 r. na wcześniejszą emeryturę. Pracując, aktywnie udzielała się w Naczelnej Organizacji Technicznej, była m.in. członkinią komisji rewizyjnej Zarządu Głównego NOT w Warszawie.

W październiku 1980 r. wyszła za mąż za Józefa Podsiadłę – syna Wacława, czołgisty spod Monte Cassino. Doczekali się syna, który imiona otrzymał po obu dziadkach: Aleksander Wacław. Już jako emerytka zaangażowała się w pracę Komitetu Rodzicielskiego szkoły podstawowej nr 2 w Stalowej Woli, gdzie uczęszczał jej syn. Przez lata była też sekretarzem stalowowolskiego koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, otrzymując w listopadzie 2004 r. „Złotą Odznakę” tego Towarzystwa. W 1977 r. uhonorowano ją Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, a w 1979 r. – Srebrną Odznaka Honorową NOT.

Luty 2021 r. Krystyna i Józef Podsiadło w swoim mieszkaniu w Stalowej Woli. Beret z dystynkcjami i opaskę AK Józef otrzymał w dowód uznania od jednej z córek generała Antoniego Hedy ps. Szary

Mieszkanie otwarte dla Polski

Pani Krystyna aktywnie wspierała męża w działalności społeczno-patriotycznej. Od lat 90. podejmowali w swoim mieszkaniu wielu znamienitych gości: kilkakrotnie bywał u nich prof. Wiktor Zin czy legendarny partyzant z Kielecczyzny płk Antoni Heda ps. Szary. Gościł też były premier Jan Olszewski, byli państwo Zofia i Zbigniew Romaszewscy, ogólnopolski duszpasterz kombatantów biskup Zbigniew Kraszewskim, a także dominikanin, generał ojciec Adam Studziński, kapelan 4. Pułku Pancernego Skorpion spod Monte Cassino.

W mieszkaniu państwa Podsiadło przez kilka lat działało też prowadzone przez Józefa biuro Przedstawiciela Ligi Obrony Praw Człowieka, a w roku 1995 mieścił się tu stalowowolski sztab kandydata na prezydenta RP Jana Olszewskiego.

„Wszystko to miało i ma jeden cel – ocalić od zapomnienia pamięć o tych, co w czasie II wojny światowej cierpieli na Wschodzie, a na Zachodzie walczyli o wolną i demokratyczną Polskę” – napisała Pani Krystyna w zakończeniu swojego odręcznie sporządzonego życiorysu.

Kocham całą rodzinę

W tym roku stan zdrowia po raz pierwszy od lat nie pozwolił jej na obecność w majowych uroczystościach 81. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, na które w jej imieniu zapraszałem, odkąd zabrakło Józefa Podsiadły.

Ostatni raz spotkałem się z panią Krystynę w jej mieszkaniu krótko przed jej czerwcowym pobytem w dawnym Ambulatorium HSW, z którego przeniosła się już do Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Mimo trapiących ją chorób zachowywała pogodę ducha, wspominała, pokazywała rodzinne fotografie i pamiątki. Swoje ostatnie urodziny obchodziła w DPS-ie, 29 czerwca, w towarzystwie siostry Antoniny i córki Wiesława Podsiadły, brata jej męża.

– Przy kawie i cieście spędziliśmy popołudnie. Ciocia trochę narzekała, bo kilka dni wcześniej potknęła się i lekko poobijała. W nocy, zaraz po tych urodzinach, nastąpiło załamanie i trafiła do szpitala. Gdy już nie mogła mówić, pisała na kartce. Ostatnie jej słowa brzmiały: Kocham cała rodzinę – opowiada Renata Sokołowska.

Optymistka i niestrudzona patriotka

Pani Krystyna zmarła 19 sierpnia w szpitalu w Stalowej Woli, w wieku 87 lat. Żałobna msza św. odprawiona została 21 sierpnia o godz. 12 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej.

– Krysia była dla nas za życia i pozostanie w pamięci jako serdeczna i wesoła koleżanka, optymistka i niestrudzona patriotka, która z entuzjazmem przekazywała nam tradycje kresowe. Przez ponad 30 lat działała w zarządzie stalowowolskiego koła Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Żegnamy Cię ze smutkiem, ale pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. Ofiarowałaś nam obraz dobra, szlachetności, wiary i nieprzemijające wartości drogie Polakom: Bóg, Honor, Ojczyzna – wspominał zmarłą obecny prezes koła Witold Michalski.

Urnę z prochami Krystyny Podsiadło złożono w rodzinnym grobowcu, obok jej mamy, taty i męża.

Jesteśmy jej wdzięczni...

– Z głębokim żalem żegnamy dziś mamę, babcię i siostrę Krystynę Podsiadło z domu Świercz. Wszystkim będzie brakowało jej humoru i pogody ducha, które zachowała do ostatnich chwil życia. Była osobą serdeczną i zawsze gotową nieść pomoc innym. Wiele lat była w Zespole Pieśni i Tańca Lasowiacy, a jako kresowianka czynnie udzielała się w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jesteśmy jej wdzięczni za te niezliczone historie z jej bogatego i długiego życia, którymi chętnie się dzieliła – tak wspomina matkę syn Aleksander, mieszkający z rodziną w Wielkiej Brytanii.