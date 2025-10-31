Miesięcznik
Po pół godzinie, akcja strażaków została zakończona
Stalowa Wola 31 października 2025

Pożaru nie było, ale powiało grozą

Tym razem skończyło się na strachu. 31 października, kilka minut przed godz. 18 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w wieżowcu nr 6 przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli.

Stanisław Chudy

Dziennikarz

To ten sam blok, gdzie 2 września br. późnym popołudniem doszło do groźnego pożaru, w którym spaliły się dwa mieszkania.

I tym razem pod wieżowiec szybko podjechały na syrenach wozy strażackie, rozwinięto węże, ale nie było potrzeby interwencji. Jak się okazało, eksplodowała bateria od wkrętarki, którą ktoś używał na klatce schodowej na ostatnim piętrze bloku. Strażacy zastali już tylko szczątki elektronarzędzia. Klatkę przewietrzono i akcję zakończono. Nikt nie ucierpiał. Sprawą zajęła się policja.

Stanisław Chudy

Dziennikarz

