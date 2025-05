Pożar w bloku na ulicy Obrońców Westerplatte w Stalowej Woli

- Około godz. 17 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli. Do zdarzenia zostały zadysponowane 4 zastępy JRG w tym drabina. Po dojeździe na miejsce zdarzenia wyczuwalny był zapach spalonego posiłku na klatce schodowej. Drzwi do mieszkania, w którym doszło do zdarzenia otworzyła lokatorka. W mieszkaniu panowało niewielkie zadymienie, okazało się, że właścicielka przypaliła potrawę, wcześniej ją zalała wodą i włożyła do zlewu. Działania strażaków polegały na przewietrzeniu mieszkania i sprawdzeniu czy nie ma w mieszkaniu toksycznych gazów, po sprawdzeniu wynik był ujemny. Miejsce zdarzenia przekazano policji - informuje mł. bryg. mgr inż. Krystian Bąk, oficer prasowy KP PSP w Stalowej Woli.