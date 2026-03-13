Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KPP Nisko
Nisko 13 marca 2026

Pożar traw w Zarzeczu. Ogień zbliżał się do zabudowań

Do pożaru traw doszło 12 marca przed południem na terenie Zarzecza. Ogień szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań znajdujących się w rejonie granicy z powiatem stalowowolskim.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zdarzenie zauważyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, sierżant sztabowy Krystian Chmiel i posterunkowy Krzysztof Miłosz, którzy pełnili służbę w tym rejonie. Funkcjonariusze powiadomili straż pożarną ze Stalowej Woli, a do czasu przyjazdu strażaków zabezpieczali miejsce zdarzenia i podjęli próbę ograniczenia ognia. O sytuacji poinformowano również policjantów z Posterunku Policji w Pysznicy.

Wiosną do podobnych zdarzeń dochodzi często w związku z wypalaniem suchych traw. Ogień w takich warunkach może bardzo szybko się rozprzestrzeniać, szczególnie przy silniejszym wietrze lub w pobliżu zabudowań i terenów leśnych.

Służby przypominają, że wypalanie traw jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych pożarów. Dym powstający podczas spalania roślinności bywa również zagrożeniem dla kierowców, ponieważ ogranicza widoczność na drogach.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu