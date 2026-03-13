Pożar traw w Zarzeczu. Ogień zbliżał się do zabudowań

Zdarzenie zauważyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, sierżant sztabowy Krystian Chmiel i posterunkowy Krzysztof Miłosz, którzy pełnili służbę w tym rejonie. Funkcjonariusze powiadomili straż pożarną ze Stalowej Woli, a do czasu przyjazdu strażaków zabezpieczali miejsce zdarzenia i podjęli próbę ograniczenia ognia. O sytuacji poinformowano również policjantów z Posterunku Policji w Pysznicy.

Wiosną do podobnych zdarzeń dochodzi często w związku z wypalaniem suchych traw. Ogień w takich warunkach może bardzo szybko się rozprzestrzeniać, szczególnie przy silniejszym wietrze lub w pobliżu zabudowań i terenów leśnych.

Służby przypominają, że wypalanie traw jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych pożarów. Dym powstający podczas spalania roślinności bywa również zagrożeniem dla kierowców, ponieważ ogranicza widoczność na drogach.

Fot. KPP Nisko