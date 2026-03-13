Powstanie zbiornik retencyjny przy Przemysłowej Bocznej

Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiła się jedna firma - EJMAX z Katowic, oferując wykonanie zadania za 4,33 mln zł. Obecnie oferta jest weryfikowana.
- Adaptacja do zmian klimatu to dziś konieczność, a nie wybór. Stalowa Wola konsekwentnie buduje rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i chronią miasto przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zbiornik przy ul. Przemysłowej Bocznej to kolejny krok w stronę nowoczesnej, odpornej infrastruktury - mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
Zbiornik będzie miał pojemność całkowitą około 1770 m sześć. i użytkową blisko 947 m sześć. Pozwoli to na tymczasowe przechowywanie wody podczas intensywnych opadów i odciążenie kanalizacji deszczowej.
Prace obejmą m.in.:
- przebudowę infrastruktury podziemnej,
- budowę drogi technologicznej o długości ok. 120 m,
- instalacje do przepływu wody z systemem regulacji,
- montaż separatorów podczyszczających,
- ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami,
- instalację oświetlenia i monitoring z trzema punktami kamerowymi,
- ustawienie tablic informacyjnych i dydaktycznych.
Całkowity budżet inwestycji wynosi 4,7 mln zł. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, w ramach działania dotyczącego adaptacji do zmian klimatu.
