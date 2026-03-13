Stalowa Wola 13 marca 2026

Powstanie zbiornik retencyjny przy Przemysłowej Bocznej

W Stalowej Woli rozpoczną się przygotowania do budowy otwartego zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej Bocznej. Obiekt ma pełnić funkcję magazynu wody opadowej i wspierać system odprowadzania deszczówki w mieście.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiła się jedna firma - EJMAX z Katowic, oferując wykonanie zadania za 4,33 mln zł. Obecnie oferta jest weryfikowana.

- Adaptacja do zmian klimatu to dziś konieczność, a nie wybór. Stalowa Wola konsekwentnie buduje rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i chronią miasto przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zbiornik przy ul. Przemysłowej Bocznej to kolejny krok w stronę nowoczesnej, odpornej infrastruktury - mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zbiornik będzie miał pojemność całkowitą około 1770 m sześć. i użytkową blisko 947 m sześć. Pozwoli to na tymczasowe przechowywanie wody podczas intensywnych opadów i odciążenie kanalizacji deszczowej.

Prace obejmą m.in.:

- przebudowę infrastruktury podziemnej,

- budowę drogi technologicznej o długości ok. 120 m,

- instalacje do przepływu wody z systemem regulacji,

- montaż separatorów podczyszczających,

- ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami,

- instalację oświetlenia i monitoring z trzema punktami kamerowymi,

- ustawienie tablic informacyjnych i dydaktycznych.

Całkowity budżet inwestycji wynosi 4,7 mln zł. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, w ramach działania dotyczącego adaptacji do zmian klimatu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Kuźnia Kariery w Stalowej Woli – spotkaj pracodawców i odkryj ścieżkę zawodową
Stalowa Wola
Kuźnia Kariery w Stalowej Woli – spotkaj pracodawców i odkryj ścieżkę zawodową
Pożar traw w Zarzeczu. Ogień zbliżał się do zabudowań
Nisko
Pożar traw w Zarzeczu. Ogień zbliżał się do zabudowań
Nowoczesne pracownie AI i STEM trafią do szkół w powiecie niżańskim
Nisko
Nowoczesne pracownie AI i STEM trafią do szkół w powiecie niżańskim
Granty i wsparcie dla społeczności
Stalowa Wola
Granty i wsparcie dla społeczności
Stalowowolanka zwyciężyła w Małopolskim Konkursie Gastronomicznym
Stalowa Wola
Stalowowolanka zwyciężyła w Małopolskim Konkursie Gastronomicznym
Ponad 150 tys. zł dla organizacji społecznych i sportowych
Rudnik nad Sanem
Ponad 150 tys. zł dla organizacji społecznych i sportowych
Miliony Polaków mogą nie wiedzieć, że chorują na nerki
Stalowa Wola
Miliony Polaków mogą nie wiedzieć, że chorują na nerki
Nastolatkowie podejrzani o brutalne pobicie 16-latka
Stalowa Wola
Nastolatkowie podejrzani o brutalne pobicie 16-latka
