Powstanie zbiornik retencyjny przy Przemysłowej Bocznej

Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiła się jedna firma - EJMAX z Katowic, oferując wykonanie zadania za 4,33 mln zł. Obecnie oferta jest weryfikowana.

- Adaptacja do zmian klimatu to dziś konieczność, a nie wybór. Stalowa Wola konsekwentnie buduje rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i chronią miasto przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zbiornik przy ul. Przemysłowej Bocznej to kolejny krok w stronę nowoczesnej, odpornej infrastruktury - mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zbiornik będzie miał pojemność całkowitą około 1770 m sześć. i użytkową blisko 947 m sześć. Pozwoli to na tymczasowe przechowywanie wody podczas intensywnych opadów i odciążenie kanalizacji deszczowej.

Prace obejmą m.in.:

- przebudowę infrastruktury podziemnej,

- budowę drogi technologicznej o długości ok. 120 m,

- instalacje do przepływu wody z systemem regulacji,

- montaż separatorów podczyszczających,

- ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami,

- instalację oświetlenia i monitoring z trzema punktami kamerowymi,

- ustawienie tablic informacyjnych i dydaktycznych.

Całkowity budżet inwestycji wynosi 4,7 mln zł. Projekt jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, w ramach działania dotyczącego adaptacji do zmian klimatu.