Powstanie winda w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem

Umowę podpisano 21 stycznia 2026 roku. Wykonawcą prac została firma ARTMED Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Ze strony Powiatu Niżańskiego dokumenty podpisali starosta Robert Bednarz oraz wicestarosta Józef Sroka. Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele Wydziału Gospodarki Mieniem. W imieniu wykonawcy umowę podpisał Antoni Kęsy, członek zarządu spółki.

Koszt inwestycji wyniesie 376 767,92 zł, z czego 185 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały przyznane w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”. Zgodnie z harmonogramem, prace mają zakończyć się w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. demontaż starej, wyeksploatowanej platformy dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie nowego fundamentu oraz montaż zewnętrznego, samonośnego szybu windowego. Zostanie w nim zainstalowana nowoczesna, trójprzystankowa winda. Prace zakończą roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.

Celem inwestycji jest pełne dostosowanie budynku do potrzeb uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.