Powstanie blisko 18 km nowych tras dla pieszych i rowerzystów w powiecie niżańskim

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 31 lipca z udziałem wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha, posła Rafała Webera, starosty niżańskiego Roberta Bednarza oraz włodarzy sześciu gmin. Wszyscy zgodnie podkreślali znaczenie tej inwestycji dla regionu, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i społecznym.

Historyczne dofinansowanie na infrastrukturę pieszo-rowerową

– Wszystkie projekty są realizowane w partnerstwie Powiatu Niżańskiego z gminami lub odwrotnie – gmin z Powiatem. To jest ważny aspekt podkreślający wspólną troskę o kwestie bezpieczeństwa, komfortu mobilności, swobodnego przemieszczania się mieszkańców powiatu niżańskiego. To historyczna chwila. Pierwszy raz jest realizowany tak szeroki zakres projektów inwestycyjnych na drogach powiatowych, polegający na wyposażeniu ich w infrastrukturę pieszo-rowerową. Sprowadza się to do bardzo dużej wartości kwotowej – blisko 30 mln zł – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił, że inwestycje w transport są dla województwa priorytetem. – Na działania w dziedzinie transportu Województwo Podkarpackie wydaje bardzo dużo środków finansowych. Staramy się, żeby były one wydatkowane jak najlepiej – z jednej strony odpowiadały na potrzeby mieszkańców, a z drugiej spełniały wymogi zrównoważonego rozwoju, który w województwie pielęgnujemy i który stawiamy sobie za cel.

Poseł Rafał Weber akcentował rolę infrastruktury w poprawie bezpieczeństwa. – Bez wątpienia budowa ścieżek pieszo-rowerowych i odseparowanie ruchu od pojazdów to bardzo ważny element. W ostatnich latach poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w całym kraju jest mocno widoczna. To zasługa właśnie takich inwestycji. Ten aspekt bezpieczeństwa jest pierwszorzędnym argumentem za tworzeniem takiej infrastruktury.

O przemianach w samorządach mówił też wójt Krzeszowa Stanisław Nowakowski. – Pamiętam czasy, gdy martwiliśmy się, czy uda się zdobyć środki na jakąkolwiek drogę, bo były one w opłakanym stanie. Dziś sytuacja się zmieniła – wszystkie drogi powiatowe są już wyremontowane. Teraz chcemy, by wyglądały jeszcze lepiej – budując ścieżki pieszo-rowerowe. Ważna jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale i estetyka.

Gdzie powstaną nowe ścieżki?

1. Gmina i Powiat Niżański – Zdziary – Banachy – Wólka Tanewska

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Wólka Tanewska – Dąbrówka

Długość trasy: 2924 m

Dodatkowo: obiekt „Bike&Ride” z 3 stanowiskami postojowymi, aplikacja multimedialna – mapa rowerowa

Wartość projektu: 4 864 656,80 zł

Dofinansowanie: 3 360 000,00 zł

2. Gmina Harasiuki

Nazwa zadania: Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki

Zakres rzeczowy obejmuje: 752 m drogi dla rowerów (droga powiatowa nr 1041R) 1234,44 m drogi dla rowerów (droga powiatowa nr 1045R) 700,40 m drogi dla rowerów (droga powiatowa nr 1048R)

Wartość projektu: 3 999 949,15 zł

Dofinansowanie: 3 319 957,79 zł

3. Gmina Jarocin

Nazwa zadania: Budowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1041R i drogi gminnej 102203R

Zakres rzeczowy: 1518 m drogi pieszo-rowerowej 378 m drogi pieszo-rowerowej + 75 m chodnika (droga gminna 102203R) 3 bezpieczne przejścia dla pieszych obiekt „Bike&Ride” z 3 stanowiskami aplikacja – mapa rowerowa

Wartość projektu: 4 127 750,36 zł

Dofinansowanie: 3 360 000,00 zł

4. Gmina Jeżowe

Nazwa zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska na odcinku granica powiatu rzeszowskiego i powiatu niżańskiego – Nowy Nart

Długość trasy: 3349 m

Dodatkowo: 2 bezpieczne przejścia z oświetleniem solarnym, aplikacja – mapa pieszo-rowerowa

Wartość projektu: 6 181 026,59 zł

Dofinansowanie: 3 360 000,00 zł

5. Gmina Krzeszów

Nazwa zadania: Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów na odcinku Bieliny – Kamionka Kolonia

Długość drogi dla pieszych i rowerów: 3463 m

Dodatkowo: 168 m chodnika, obiekt „Bike&Ride”, 2 przejścia z oświetleniem solarnym, aplikacja – mapa rowerowa

Wartość projektu: 6 201 167,63 zł

Dofinansowanie: 3 320 000,00 zł

6. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Nazwa zadania: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R w m. Przędzel Kolonia