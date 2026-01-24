„Powstańczym szlakiem”. II Zimowy Rajd Pieszy już w lutym

Celem wyprawy będzie miejsce znane jako Obóz Powstańczy - historyczny zakątek, w którym podczas Powstania Styczniowego funkcjonował obóz wytchnieniowy dla powstańców walczących za Sanem, na terenie zaboru rosyjskiego. To wyjątkowe miejsce znajduje się na terenie poligonu wojskowego, dlatego jego odwiedzenie możliwe jest tylko po uzyskaniu specjalnej zgody, którą organizatorom ponownie udało się zdobyć.

Trasa rajdu liczyć będzie około 14 kilometrów i rozpocznie się o godzinie 10.00 w miejscu znanym jako „Ciemny Kąt” - Obiekt Turystyczny Grzybek. Powrót uczestników planowany jest około godziny 14.00.

Po zakończeniu wędrówki na uczestników czekać będzie kulinarna atrakcja. Dzięki wsparciu 18 Pułku Saperów z Niska rajdowicze będą mogli rozgrzać się tradycyjną wojskową grochówką.

Zapisy na rajd oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić zimowy dzień i poznać mniej znane karty lokalnej historii.