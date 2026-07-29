Powstańczy Rajd Rowerowy w gminie Radomyśl nad Sanem

Uczestnicy wyruszą o godz. 15 z dwóch miejsc - parkingu przy Gminnym Centrum Kultury w Chwałowicach oraz parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzeczycy Długiej. Zbiórkę zaplanowano na godz. 14.45. Organizatorzy przypominają, że każdy uczestnik powinien mieć własny rower, kask i kamizelkę odblaskową.

Trasa obu grup zakończy się na stadionie sportowym w Woli Rzeczyckiej. Wcześniej, o godz. 16, uczestnicy złożą hołd Powstańcom Warszawskim przy cmentarzu parafialnym w Radomyślu nad Sanem, pod Pomnikiem Poległych.

Finałem wydarzenia będzie rozpoczęcie gminnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które o godz. 16.45 odbędą się na stadionie sportowym w Woli Rzeczyckiej.

Rajd jest otwarty dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze, którzy chcą w aktywny sposób uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego.