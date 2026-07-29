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Radomyśl nad Sanem 30 lipca 2026

Powstańczy Rajd Rowerowy w gminie Radomyśl nad Sanem

W sobotę, 1 sierpnia, mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem będą mogli uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, biorąc udział w VII Gminnym Powstańczym Rajdzie Rowerowym. Wydarzenie połączy aktywność sportową z patriotycznym upamiętnieniem bohaterów powstania.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy wyruszą o godz. 15 z dwóch miejsc - parkingu przy Gminnym Centrum Kultury w Chwałowicach oraz parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzeczycy Długiej. Zbiórkę zaplanowano na godz. 14.45. Organizatorzy przypominają, że każdy uczestnik powinien mieć własny rower, kask i kamizelkę odblaskową.

Trasa obu grup zakończy się na stadionie sportowym w Woli Rzeczyckiej. Wcześniej, o godz. 16, uczestnicy złożą hołd Powstańcom Warszawskim przy cmentarzu parafialnym w Radomyślu nad Sanem, pod Pomnikiem Poległych.

Finałem wydarzenia będzie rozpoczęcie gminnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które o godz. 16.45 odbędą się na stadionie sportowym w Woli Rzeczyckiej.

Rajd jest otwarty dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze, którzy chcą w aktywny sposób uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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