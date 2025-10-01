Powstaną dwa nowe stawy w gminie Ulanów

Pierwszy zbiornik zostanie wykonany w Bielinach. Koszt prac to ponad 187 tys. zł. Zadanie zrealizuje firma Usługi Transportowe i Zmechanizowane Zbigniew Świst ze Świdnika. Większość wydatków pokryje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Drugi staw powstanie w Gliniance. Inwestycja warta ponad 241 tys. zł zostanie wykonana przez spółkę AQUATECH z Niwisk, reprezentowaną przez prezesa Piotra Zielińskiego. W tym przypadku gmina otrzymała dofinansowanie, które w całości pokryje koszt zadania.

Po zakończeniu budowy w gminie będzie już osiem takich obiektów. Stawy pomogą w zatrzymywaniu wody, poprawią warunki środowiskowe i staną się dodatkową atrakcją rekreacyjną dla mieszkańców.