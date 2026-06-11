Powstał komitet „Stop banderyzmowi”. Wśród inicjatorów prezydent Stalowej Woli

- Stop banderyzmowi! Dziś rozpoczęła się droga, która ma dać głos tym, którym banderowcy odebrali życie i możliwość wołania o sprawiedliwość - napisał.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma służyć obronie pamięci historycznej i godnemu upamiętnieniu ofiar. Jak zaznaczono we wpisie, „nie ma zgody na propagowanie i gloryfikowanie ideologii banderowskiej oraz zbrodniarzy spod znaku OUN i UPA”.

Komitet oczekuje obecnie na formalną rejestrację przez Marszałka Sejmu. Po jej zakończeniu rozpocznie się ogólnopolska zbiórka podpisów. Do wniesienia obywatelskiego projektu ustawy konieczne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Przewodniczącym komitetu został prezydent Chełma Jakub Banaszek, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego pełni Lucjusz Nadbereżny. W skład komitetu weszli również przedstawiciele Stalowej Woli i nie tylko: Stanisław Sobieraj – Wicestarosta Powiatu Stalowowolskiego, Wojciech Chodorek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego, Aleksander Kapuściński– żołnierz Wojska Polskiego i najmłodszy wiekiem radny Miasta Stalowej Woli, Mateusz Korpal – Prezes Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, Krystian Fila – społecznik i rekonstruktor historyczny. Koordynacją ogólnopolskiej zbiórki podpisów zajmie się radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Beata Dróżdż.