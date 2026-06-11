Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. FB Nadbereżny Lucjusz
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 czerwca 2026

Powstał komitet „Stop banderyzmowi”. Wśród inicjatorów prezydent Stalowej Woli

Przed Sejmem RP zarejestrowano Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop banderyzmowi”. Jego celem jest przygotowanie projektu ustawy dotyczącej zakazu propagowania i gloryfikowania ideologii banderowskiej oraz upamiętnienia ofiar zbrodni OUN i UPA.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

- Stop banderyzmowi! Dziś rozpoczęła się droga, która ma dać głos tym, którym banderowcy odebrali życie i możliwość wołania o sprawiedliwość - napisał.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma służyć obronie pamięci historycznej i godnemu upamiętnieniu ofiar. Jak zaznaczono we wpisie, „nie ma zgody na propagowanie i gloryfikowanie ideologii banderowskiej oraz zbrodniarzy spod znaku OUN i UPA”.

Komitet oczekuje obecnie na formalną rejestrację przez Marszałka Sejmu. Po jej zakończeniu rozpocznie się ogólnopolska zbiórka podpisów. Do wniesienia obywatelskiego projektu ustawy konieczne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Przewodniczącym komitetu został prezydent Chełma Jakub Banaszek, natomiast funkcję wiceprzewodniczącego pełni Lucjusz Nadbereżny. W skład komitetu weszli również przedstawiciele Stalowej Woli i nie tylko: Stanisław Sobieraj – Wicestarosta Powiatu Stalowowolskiego, Wojciech Chodorek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego, Aleksander Kapuściński– żołnierz Wojska Polskiego i najmłodszy wiekiem radny Miasta Stalowej Woli, Mateusz Korpal – Prezes Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, Krystian Fila – społecznik i rekonstruktor historyczny. Koordynacją ogólnopolskiej zbiórki podpisów zajmie się radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Beata Dróżdż.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Złoty medal dla projektu uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Złoty medal dla projektu uczniów RCEZ w Nisku
„Spotkania z ekologią” na osiedlu Energetyków
Stalowa Wola
„Spotkania z ekologią” na osiedlu Energetyków
Przed nami Stalowowolskie Dni Seniora 2026
Stalowa Wola
Przed nami Stalowowolskie Dni Seniora 2026
Najechał na ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym
Jarocin
Najechał na ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym
Rozwadowianka z Krakowa spotkała się z czytelnikami
Stalowa Wola
Rozwadowianka z Krakowa spotkała się z czytelnikami
Dmytro Safronov z kolejną „życiówką”
Stalowa Wola
Dmytro Safronov z kolejną „życiówką”
Twoja droga do „Stalówki” zaczyna się tutaj!
Stalowa Wola
Twoja droga do „Stalówki” zaczyna się tutaj!
Trzecie zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu
Stalowa Wola
Trzecie zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu