Powstają nowe ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych

W ramach zadania powstają nowe drogi dla rowerów przy kilku odcinkach dróg powiatowych: nr 1041R w Maziarni, nr 1045R w Hucie Krzeszowskiej oraz nr 1048R na odcinku w rejonie cmentarza w kierunku Gozdu.

Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu. Z nowych tras będą korzystać mieszkańcy gminy, turyści, rodziny z dziećmi oraz pozostali użytkownicy dróg.

Projekt zakłada także poprawę dostępności infrastruktury dla różnych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami, co ma sprzyjać równości i niedyskryminacji.

Wykonawcą robót jest firma ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Sp. z o.o. z siedzibą w Nisku. Wartość inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, z czego ponad 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.