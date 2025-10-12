Powracają „Podwieczorki przy fortepianie”

Khrystyna Beniuk, pochodząca ze Lwowa pianistka i laureatka wielu międzynarodowych konkursów, zagra utwory Fryderyka Chopina: Sonatę h-moll op. 58 oraz Polonez-Fantazję As-dur op. 61. Artystka dedykuje program rocznicy śmierci kompozytora, która przypada 17 października, chcąc wprowadzić słuchaczy w nastrój refleksji i głębi późnej twórczości Chopina.

Z kolei Mykhailo Łukaniuk, urodzony w Storożyńcu na Ukrainie, zaprezentuje Sonatę a-moll D. 845 Franza Schuberta, etiudy Ferenca Liszta – w tym „Wilde Jagd” i słynną „La Campanella” – oraz trzy preludia op. 44 Borysa Latoszyńskiego. Pianistę cechuje wirtuozeria i wszechstronny repertuar, a jego talent został doceniony licznymi nagrodami międzynarodowymi. Występował z orkiestrami, m.in. w projekcie Narodowego Radia Ukrainy „I am a virtuoso!” oraz z Lwowską Orkiestrą Kameralną „AKADEMIA” w Polsce.

Oboje artyści są laureatami Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, którego stalowowolski MDK od lat jest partnerem, fundując nagrody w postaci zaproszeń na koncerty w naszym mieście.

Program koncertu:

Fryderyk Chopin – Sonata h-moll op. 58

Fryderyk Chopin – Polonez-Fantazja op. 61

Franz Schubert – Sonata No. 16 a-moll, D. 845

Ferenc Liszt – Étude transcendante No. 8 c-moll „Wilde Jagd”, S. 139 (Dedykacja: Karol Czerny)

Borys Latoszyński – Trzy preludia, op. 44: Lugubre ma non troppo lento / Lento e tranquillo / Allegro agitato

Ferenc Liszt – Étude No. 3 gis-moll „La Campanella”, S. 141 No. 3 (Dedykacja: Klara Schumann)

Kiedy: 19 października 2025 (niedziela), godz. 16.00

Gdzie: Miejski Dom Kultury, sala widowiskowa

Bilety: 30 zł, dostępne online i w kasie MDK