Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!

Dla 21 lekkoatletów Stali, którzy będą walczyć o medale mistrzostw Polski w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego - Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie będzie walką nie tylko o jak najwyższe miejsca i rekordy, ale także cennym doświadczeniem.
Przed nami trzy dni emocji, sportowej rywalizacji i mamy nadzieję wielu pięknych chwil z udziałem naszych zawodników. Trzymamy mocno kciuki za każdy start, każdy centymetr wywalczony na bieżni i na skoczni. Stalowcy, powodzenia!
Reprezentacja KKL Stal Stalowa Wola:
Milena Basińska – 200 m
Julia Czarny – 400 m
Marcel Ćwik – skok w dal
Lena Grzybowska – 600 m
Nikola Janiec – 200 m
Kacper Koryga – 60 m
Mikołaj Kozłowski – 200 m
Natalia Krupa – 60 m
Szymon Leszczyński – 1500 m
Antoni Siembida – 200 m
Hanna Skrok – 200 m
Wiktor Sobolewski – 1000 m
Daria Stec – 600 m
Magdalena Stępień – chód 3 km
Mateusz Stępień – chód 5 km
Maciej Sudoł – 200 m
Olaf Szumełda – 200 m
Oskar Szumełda – 200 m
Sebastian Tęcza – trójskok
Monika Zaręba – 800 m
Bartłomiej Ziarno – skok wzwyż
Sztafeta mix 4×400 m U18 (Oskar Szumełda, Olaf Szumełda, Grzybowska, Janiec, Kozłowski, Stec, Sudoł)
