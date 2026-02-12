Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Milena Basińska wystartuje w biegu na 200 m (fot. KKL Stal Stalowa Wola / fb)
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Pysznica Zaleszany Krzeszów 12 lutego 2026

Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!

Jutro rusza najważniejsza młodzieżowa impreza halowa w Polsce! 13–15 lutego 2026 r. w Rzeszowie odbędą się Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 w Lekkiej Atletyce. Wydarzenie, które co roku gromadzi największe młode talenty królowej sportu. Na listach startowych znalazło się blisko 1400 zawodników z całego kraju, a wśród nich silna, ambitna i pełna energii reprezentacja Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dla 21 lekkoatletów Stali, którzy będą walczyć o medale mistrzostw Polski w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego - Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie będzie walką nie tylko o jak najwyższe miejsca i rekordy, ale także cennym doświadczeniem.

Przed nami trzy dni emocji, sportowej rywalizacji i mamy nadzieję wielu pięknych chwil z udziałem naszych zawodników. Trzymamy mocno kciuki za każdy start, każdy centymetr wywalczony na bieżni i na skoczni. Stalowcy, powodzenia!

Reprezentacja KKL Stal Stalowa Wola:
Milena Basińska – 200 m
Julia Czarny – 400 m
Marcel Ćwik – skok w dal
Lena Grzybowska – 600 m
Nikola Janiec – 200 m
Kacper Koryga – 60 m
Mikołaj Kozłowski – 200 m
Natalia Krupa – 60 m
Szymon Leszczyński – 1500 m
Antoni Siembida – 200 m
Hanna Skrok – 200 m
Wiktor Sobolewski – 1000 m
Daria Stec – 600 m
Magdalena Stępień – chód 3 km
Mateusz Stępień – chód 5 km
Maciej Sudoł – 200 m
Olaf Szumełda – 200 m
Oskar Szumełda – 200 m
Sebastian Tęcza – trójskok
Monika Zaręba – 800 m
Bartłomiej Ziarno – skok wzwyż
Sztafeta mix 4×400 m U18 (Oskar Szumełda, Olaf Szumełda, Grzybowska, Janiec, Kozłowski, Stec, Sudoł)

LINK do transmisji » https://bit.ly/HMP_Rzeszow2026
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
„Siódemka” i „Piątka” najmocniejsze w mieście!
Stalowa Wola
„Siódemka” i „Piątka” najmocniejsze w mieście!
Trzy porażki na start
Stalowa Wola
Trzy porażki na start
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
Stalowa Wola
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
Porażki „Stalówek” z MLKS Rzeszów
Stalowa Wola
Porażki „Stalówek” z MLKS Rzeszów
Lublinianka na łopatkach dwukrotnie
Stalowa Wola
Lublinianka na łopatkach dwukrotnie
Trzecia kwarta pogrążyła Stal w Dąbrowie Górniczej
Stalowa Wola
Trzecia kwarta pogrążyła Stal w Dąbrowie Górniczej
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna w półfinale play-off
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko - Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna w półfinale play-off
Karpaty Krosno mistrzem Podkarpacia, Vega Stalowa Wola wicemistrzem
Stalowa Wola
Karpaty Krosno mistrzem Podkarpacia, Vega Stalowa Wola wicemistrzem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu