Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!

Dla 21 lekkoatletów Stali, którzy będą walczyć o medale mistrzostw Polski w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego - Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie będzie walką nie tylko o jak najwyższe miejsca i rekordy, ale także cennym doświadczeniem.

Przed nami trzy dni emocji, sportowej rywalizacji i mamy nadzieję wielu pięknych chwil z udziałem naszych zawodników. Trzymamy mocno kciuki za każdy start, każdy centymetr wywalczony na bieżni i na skoczni. Stalowcy, powodzenia!

Reprezentacja KKL Stal Stalowa Wola:

Milena Basińska – 200 m

Julia Czarny – 400 m

Marcel Ćwik – skok w dal

Lena Grzybowska – 600 m

Nikola Janiec – 200 m

Kacper Koryga – 60 m

Mikołaj Kozłowski – 200 m

Natalia Krupa – 60 m

Szymon Leszczyński – 1500 m

Antoni Siembida – 200 m

Hanna Skrok – 200 m

Wiktor Sobolewski – 1000 m

Daria Stec – 600 m

Magdalena Stępień – chód 3 km

Mateusz Stępień – chód 5 km

Maciej Sudoł – 200 m

Olaf Szumełda – 200 m

Oskar Szumełda – 200 m

Sebastian Tęcza – trójskok

Monika Zaręba – 800 m

Bartłomiej Ziarno – skok wzwyż

Sztafeta mix 4×400 m U18 (Oskar Szumełda, Olaf Szumełda, Grzybowska, Janiec, Kozłowski, Stec, Sudoł)