Powitanie Lata nad Zalewem Podwolina

Impreza rozpocznie się w sobotę, 27 czerwca. W godzinach od 15 do 20 będzie można zwiedzać wystawę multimedialną w Centrum Edukacji Multimedialnej. Tego samego dnia odbędzie się także XI Bieg Nisko na Piątkę i Nordic Walking 5 km. Start zaplanowano na godz. 16 przy Centrum Edukacji Multimedialnej. Organizatorzy przygotowali biegi dla dzieci, bieg główny na dystansie 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking na 5 kilometrów.

Wieczorem na scenie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Początek koncertu o godz. 19.00. Godzinę później rozpocznie się festyn nad Zalewem Podwolina, podczas którego zagrają zespoły Gremlins & Wild. Nie zabraknie również wystaw i atrakcji dla najmłodszych.

Niedziela, 28 czerwca, upłynie pod znakiem żeglarstwa. Na zalewie odbędą się XVI Niżańskie Regaty na Zalewie Podwolina w klasach Optimist i Open. Bazą zawodów będzie przystań Jacht Klubu. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą od godz. 11.

O godz. 16 publiczność będzie mogła wysłuchać programu „Morskie opowieści” w wykonaniu Studium Wokalnego NCK „Sokół”. Godzinę później zaplanowano wręczenie medali i nagród uczestnikom regat.

Muzyczną gwiazdą niedzielnego popołudnia będzie Grzegorz Janczak, który wystąpi o godz. 18 wraz z zespołem Kochankowie oraz wokalistką Peggy Brown.

Równolegle, w godzinach od 13 do 17. przy Centrum Edukacji Multimedialnej, odbędzie się VI Wystawa Samochodów i Motocykli Zabytkowych. W programie znalazły się prezentacje klasycznych pojazdów, konkurs elegancji Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz wolny wjazd dla pojazdów wyprodukowanych przed 1996 rokiem.

Organizatorem wydarzenia jest Gmina i Miasto Nisko. Wstęp na większość atrakcji jest bezpłatny, a program został przygotowany tak, by każdy - niezależnie od wieku - znalazł coś dla siebie.