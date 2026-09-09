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Krzeszów 9 września 2026

Powidlaki 2026 w Krzeszowie. Muzyczną gwiazdą Michał Wiśniewski

W niedzielę, 13 września, na placu targowym w Krzeszowie odbędą się Powidlaki 2026. Organizatorzy przygotowali program, w którym znalazły się występy lokalnych zespołów, konkurs kulinarny, atrakcje dla dzieci oraz koncerty. Muzyczną gwiazdą będzie Michał Wiśniewski.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Impreza rozpocznie się o godz. 14 uroczystym korowodem spod Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Następnie na scenie będzie można zobaczyć widowisko "Krzeszowskie Powidlaki". Pojawią się też dzieci z przedszkola i szkół z terenu gminy. Będą również pokazy taneczne.

O godz. 15.15 wystąpią „Krzeszowskie Nutki”, a kwadrans później „Szalone Nastki”. O 15.50 publiczność zobaczy zespół „Powidlanie”.

Największy muzyczny punkt popołudnia zaplanowano na godz. 16.30. Wtedy na scenie pojawi się Michał Wiśniewski.

Nie zabraknie również części kulinarnej. O godz. 18 rozstrzygnięty zostanie konkurs „Najlepszy Produkt ze Śliwką”. W programie znalazły się także degustacje potraw, pokaz smażenia powideł oraz stoiska wystawiennicze.

Wieczorem na scenie wystąpią kolejno INO ROS i Masters. Koncert tego drugiego zespołu rozpocznie się o godz. 20.30. Po nim, od godz. 22.00, zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami.

Na miejscu mają czekać również atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne, wystawy malarstwa i rękodzieła.

Szczegółowy program na plakacie poniżej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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