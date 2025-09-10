Miesięcznik
Krzeszów 10 września 2025

Powidlaki 2025. Krzeszów zaprasza na wielką zabawę

Już w niedzielę, 14 września, Plac Targowy w Krzeszowie zamieni się w centrum zabawy i śliwkowych smaków. To właśnie tam odbędzie się tegoroczna edycja „Powidlaków” - dorocznej imprezy, która od lat przyciąga mieszkańców regionu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Święto rozpocznie się o godz. 14 barwnym korowodem spod Gminnego Ośrodka Kultury. W programie znalazły się występy artystyczne dzieci i młodzieży, pokazy taneczne oraz koncerty lokalnych zespołów, takich jak „Krzeszowskie Nutki”, „Szalone Nastki” czy „Powidlane”.

Nie zabraknie jednak także wielkich gwiazd. O godz. 16.30 na scenie pojawi się zespół Poparzeni Kawą Trzy, a wieczór rozgrzeją koncerty „Dżiani i Cygańscy Książęta”, Ronniego Ferrariego oraz grupy Defis. Na zakończenie - tradycyjna dyskoteka pod gwiazdami.

W trakcie wydarzenia odbędzie się również konkurs kulinarny „Najlepszy produkt ze śliwką”, pokazy smażenia powideł, degustacje potraw oraz liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin - m.in. wesołe miasteczko, animacje, stoiska rękodzieła i gastronomia.

„Powidlaki 2025” zapowiadają się jako jedno z największych wydarzeń kulturalnych tej jesieni w regionie. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców i gości do wspólnej zabawy!

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komentarze

