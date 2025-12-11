Miesięcznik
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze

6 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Niżańskiego. W zawodach wzięli udział zarówno młodzi adepci tej dyscypliny, jak i doświadczeni zawodnicy z terenu powiatu.

Rywalizacja prowadzona była w trzech kategoriach wiekowych:

  • chłopcy/dziewczęta do 15 lat,

  • mężczyźni/kobiety 16–40 lat,

  • mężczyźni 40+.

Zawody rozpoczęły się w godzinach popołudniowych, a mecze rozgrywano systemem pucharowym. Uczestnicy wykazali się imponującą techniką, refleksem i sportowym duchem, tworząc widowisko pełne emocji. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Wojciech Łata.

Organizatorzy zadbali nie tylko o sprawny przebieg zawodów, ale także o przyjazną atmosferę. Szczególne podziękowania skierowano do Dyrektora PSP w Cholewianej Górze Grzegorza Kołodzieja za zaangażowanie w organizację turnieju.

Po zakończeniu zmagań wręczono puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników. Dla wszystkich uczestników przygotowano również poczęstunek, ufundowany przez Powiat Niżański.

Laureaci poszczególnych kategorii:

  • Chłopcy do lat 15:

  1. Dziurdź Kacper

  2. Zybura Szymon

  3. Sudoł Karol

  • Dziewczęta do lat 15:

  1. Fila Oliwia

  2. Sudoł Wiktoria

  3. Gielarowska Joanna

  • Mężczyźni 16–40 lat:

  1. Franczak Sebastian

  2. Misiak Patryk

  3. Matysik Andrzej

  • Kobiety 16–40 lat:

  1. Drelich Ewa

  2. Olejarz Iwona

  3. Drelich Ewelina

  • Mężczyźni 40+:

  1. Lesiczka Marek

  2. Gębski Kazimierz

  3. Gielarowski Tomasz

Turniej w Cholewianej Górze był doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej i integracji lokalnej społeczności poprzez sport.

