Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze

Rywalizacja prowadzona była w trzech kategoriach wiekowych:

chłopcy/dziewczęta do 15 lat,

mężczyźni/kobiety 16–40 lat,

mężczyźni 40+.

Zawody rozpoczęły się w godzinach popołudniowych, a mecze rozgrywano systemem pucharowym. Uczestnicy wykazali się imponującą techniką, refleksem i sportowym duchem, tworząc widowisko pełne emocji. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Wojciech Łata.

Organizatorzy zadbali nie tylko o sprawny przebieg zawodów, ale także o przyjazną atmosferę. Szczególne podziękowania skierowano do Dyrektora PSP w Cholewianej Górze Grzegorza Kołodzieja za zaangażowanie w organizację turnieju.

Po zakończeniu zmagań wręczono puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników. Dla wszystkich uczestników przygotowano również poczęstunek, ufundowany przez Powiat Niżański.

Laureaci poszczególnych kategorii:

Chłopcy do lat 15:

Dziurdź Kacper Zybura Szymon Sudoł Karol

Dziewczęta do lat 15:

Fila Oliwia Sudoł Wiktoria Gielarowska Joanna

Mężczyźni 16–40 lat:

Franczak Sebastian Misiak Patryk Matysik Andrzej

Kobiety 16–40 lat:

Drelich Ewa Olejarz Iwona Drelich Ewelina

Mężczyźni 40+:

Lesiczka Marek Gębski Kazimierz Gielarowski Tomasz

Turniej w Cholewianej Górze był doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej i integracji lokalnej społeczności poprzez sport.