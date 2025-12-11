Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze

Rywalizacja prowadzona była w trzech kategoriach wiekowych:
-
chłopcy/dziewczęta do 15 lat,
-
mężczyźni/kobiety 16–40 lat,
-
mężczyźni 40+.
Zawody rozpoczęły się w godzinach popołudniowych, a mecze rozgrywano systemem pucharowym. Uczestnicy wykazali się imponującą techniką, refleksem i sportowym duchem, tworząc widowisko pełne emocji. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Wojciech Łata.
Organizatorzy zadbali nie tylko o sprawny przebieg zawodów, ale także o przyjazną atmosferę. Szczególne podziękowania skierowano do Dyrektora PSP w Cholewianej Górze Grzegorza Kołodzieja za zaangażowanie w organizację turnieju.
Po zakończeniu zmagań wręczono puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników. Dla wszystkich uczestników przygotowano również poczęstunek, ufundowany przez Powiat Niżański.
Laureaci poszczególnych kategorii:
-
Chłopcy do lat 15:
-
Dziurdź Kacper
-
Zybura Szymon
-
Sudoł Karol
-
Dziewczęta do lat 15:
-
Fila Oliwia
-
Sudoł Wiktoria
-
Gielarowska Joanna
-
Mężczyźni 16–40 lat:
-
Franczak Sebastian
-
Misiak Patryk
-
Matysik Andrzej
-
Kobiety 16–40 lat:
-
Drelich Ewa
-
Olejarz Iwona
-
Drelich Ewelina
-
Mężczyźni 40+:
-
Lesiczka Marek
-
Gębski Kazimierz
-
Gielarowski Tomasz
Turniej w Cholewianej Górze był doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej i integracji lokalnej społeczności poprzez sport.
Komentarze