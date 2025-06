Powiatowy Tour de Bojanów

Rowerzyści wyruszyli z parkingu przed Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli, skąd po krótkiej odprawie ruszyli przez Burdze, Rudę, Przyszów, Kołodzieje, Maziarnię i Stany, by dotrzeć do Bojanowa. Trasa miała charakter turystyczny – uczestnicy jechali w rekreacyjnym tempie, mogąc w pełni podziwiać uroki regionu.

Jednym z pierwszych przystanków była miejscowość Ruda, gdzie na cyklistów czekały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich „Łęgowianki” i „RudaWianki” z domowymi wypiekami i chłodnymi napojami. – W taki upalny dzień to była prawdziwa zastrzyk energii – podkreśla Tomasz Wosk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym, odpowiedzialny za organizację rajdu.

Kulminacyjnym punktem wydarzenia był piknik w Ośrodku Rehabilitacyjno-Adaptacyjnym Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie. W cieniu drzew rowerzyści odpoczywali przy tradycyjnym bigosie, a następnie wzięli udział w pełnych emocji konkurencjach sportowych. Najwięcej śmiechu i rywalizacji przyniósł slalom w alkogoglach z piłką między nogami – zwycięzca, Tomasz Pałys, otrzymał weekendowy voucher na nowoczesnego SUV-a Jaecoo, ufundowany przez firmę Autorud Stalowa Wola.

Gmina Bojanów, partner tegorocznej edycji rajdu, zorganizowała przyjęcie na najwyższym poziomie. Wójt Agnieszka Kobylarz już teraz zaprosiła uczestników do ponownej wizyty w 2027 roku. – To idealne miejsce na rowerową wyprawę. Cieszymy się, że mogliśmy tu zawitać i z pewnością wrócimy – zapewniał starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Jak podkreślił, rajd od lat cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko w powiecie stalowowolskim, ale również w sąsiednich – janowskim, niżańskim czy tarnobrzeskim.

Po popołudniowym odpoczynku peleton wyruszył w drogę powrotną do Stalowej Woli. Tam na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale, wręczane przez radnego Jacka Jańca oraz Tomasza Woska. Tradycyjnie już, wszyscy rowerzyści otrzymali również profesjonalne koszulki kolarskie, które zostały ufundowane przez sponsorów: Thoni Alutec, Wtór-Steel, Autorud Stalowa Wola oraz restaurację McDonald’s Stalowa Wola. – To dzięki ich wsparciu nasz peleton prezentował się tak okazale. Te koszulki to nie tylko świetna pamiątka, ale także praktyczny gadżet, który widzimy później na wielu trasach rowerowych – dodaje Tomasz Wosk.

Podkarpacki Rajd Rowerowy po raz kolejny pokazał, że sportowa aktywność może iść w parze z dobrą zabawą i promocją regionu. A Bojanów zyskał miano miejsca, do którego zdecydowanie warto wracać.