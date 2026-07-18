Powiatowe Obchody Święta Policji na Rynku w Rozwadowie

Oficjalne obchody rozpoczną się o godz. 10, gdzie podczas uroczystego apelu wręczone zostaną odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Policją, związków zawodowych, a także funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.

Natomiast już od godz. 9 na mieszkańców czekać będzie piknik rodzinny z licznymi atrakcjami. Dostępny będzie również Mobilny Punkt Poboru Krwi i każdy będzie mógł się włączyć w akcję honorowego krwiodawstwa.