Powiat szuka organizacji do prowadzenia bezpłatnych porad prawnych

Pierwszy punkt będzie obejmował dyżury w Zaklikowie, Zaleszanach, Bojanowie, Pysznicy i Radomyślu nad Sanem. Drugi ma działać w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 1 Sierpnia 26 w Stalowej Woli.

Oprócz porad mieszkańcy będą mogli skorzystać z nieodpłatnej mediacji, a organizacje zajmą się także edukacją prawną. Na ten ostatni cel przewidziano po 4670,64 zł w ramach każdej dotacji.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w ogłoszeniu, w tym posiadające wymagany wpis na listę prowadzoną przez wojewodę. Zadania mają być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku.

Dokumenty należy dostarczyć do 12 listopada do godz. 10 do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli. Można złożyć je osobiście lub przesłać pocztą, ale liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempel pocztowy.

Szczegółowe warunki konkursu i wymagane dokumenty dostępne są na stronie Powiatu Stalowowolskiego.