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Nisko 7 sierpnia 2026

Powiat Niżański z kolejnym dofinansowaniem. Będą szkolenia i warsztaty z bezpieczeństwa

Powiat Niżański po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025–2028”. Tym razem środki zostaną przeznaczone na projekt „Bezpieczni w ruchu drogowym - od teorii do praktyki”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W przedsięwzięciu wezmą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowankowie placówek oświatowych, a także seniorzy z terenu powiatu. Partnerami projektu będą m.in. policja, straż pożarna, WORD w Tarnobrzegu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz organizacje społeczne.

- W ramach projektu zaplanowano szereg działań m.in. szkolenia, warsztaty i spotkania otwarte skierowane do przedszkolaków, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Po raz kolejny przeprowadzona zostanie również akcja krwiodawstwa, a także Turniej Wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Pierwszej Pomocy i Pożarnictwa. Projekt zakończy forum podsumowujące wszystkie działania - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Realizacja projektu ma zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promować właściwe zachowania wśród wszystkich uczestników ruchu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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