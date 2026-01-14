Miesięcznik
Recital fortepianowy
Nisko Rudnik nad Sanem 14 stycznia 2026

Powiat Niżański wspiera Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

7 stycznia 2026 roku w Starostwo Powiatowe w Nisku została podpisana umowa dotycząca prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudnik nad Sanem.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

To kolejny przykład systematycznego wsparcia, jakiego Powiat Niżański udziela dzieciom wymagającym instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Umowę podpisali przedstawiciele Powiatu Niżańskiego – Robert Bednarz, Starosta Niżański oraz Józef Sroka, Wicestarosta Niżański. Drugą stronę reprezentowało Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, które prowadzi placówkę, a umowę podpisała dyrektor domu dziecka – Irmina Butowska. W spotkaniu uczestniczyła również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, reprezentowane przez dyrektor Marta Ciosmak.

Placówka wyłoniona w konkursie

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2026 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadanie nosi nazwę: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Całodobowa opieka i wszechstronne wsparcie

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich najważniejsze potrzeby – emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Placówka może przyjąć do 14 dzieci.

Do domu dziecka kierowane są dzieci z terenu Powiatu Niżańskiego, a w przypadku wolnych miejsc również z innych powiatów – na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Niżańskiego. Opieką objęte są dzieci pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, po wyczerpaniu możliwości pomocy w rodzinie naturalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.

Ponad 1,2 mln zł na realizację zadania

Na prowadzenie placówki w 2026 roku Powiat Niżański przeznaczył kwotę 1 213 913 zł.

Zapewnienie opieki w pieczy instytucjonalnej dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, to jedno z kluczowych zadań realizowanych przez Powiat Niżański. Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem stwarza dzieciom bezpieczne warunki do życia i wszechstronnego rozwoju – podkreśla starosta Robert Bednarz.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu