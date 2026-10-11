Powiat Niżański w pierwszej dziesiątce w Polsce

Ranking opracowała redakcja pisma samorządowego „Wspólnota” we współpracy z prof. Pawłem Swianiewiczem, dyrektorem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Wyniki przedstawiono podczas XXIV Gali Inwestorów Samorządowych, towarzyszącej Samorządowemu Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Powiat Niżański ponownie znalazł się na 10. miejscu wśród powiatów z całej Polski.

W latach 2023-2025 samorząd przeznaczył na inwestycje ponad 206 mln zł. W 2023 roku wydatki wyniosły 87,5 mln zł, rok później 66,5 mln zł, a w 2025 roku 52 mln zł.

Pieniądze przeznaczano m.in. na przebudowę dróg, budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, modernizację szkół oraz inwestycje w ochronę zdrowia. Samorząd realizuje również zadania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Do wyniku rankingu odniósł się starosta niżański Robert Bednarz.

- To wyróżnienie potwierdza, że obrany przez nas kierunek przynosi realne efekty. W obecnej kadencji nie zwalniamy tempa - kontynuujemy przebudowę dróg oraz rozbudowę bezpiecznych tras rowerowych i pieszo-rowerowych - podkreślił starosta.

Zwrócił też uwagę, że sama pozycja w zestawieniu nie jest najważniejsza.

- Rankingi cieszą, ale najważniejsze są efekty podejmowanych działań: bezpieczniejsze drogi, nowoczesne szkoły, lepsza opieka medyczna i infrastruktura, która realnie podnosi komfort życia mieszkańców.