Powiat Niżański w czołówce inwestycyjnej Polski

Ranking opracowali prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, oraz Julita Łukomska, zastępca dyrektora NIST. Uwzględniono w nim wszystkie wydatki majątkowe samorządów, czyli inwestycyjne, poniesione w latach 2022–2024.

Nagrodę dla Powiatu Niżańskiego odebrał Starosta Robert Bednarz podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Uroczystość zorganizowano w ramach XXIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, przygotowanego przez Wydawnictwo Municipium S.A., wydawcę „Wspólnoty”.

Władze Powiatu Niżańskiego konsekwentnie koncentrują się na jego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości ponoszonych wydatków. W latach 2022–2024 wydatki inwestycyjne wyniosły łącznie blisko 177,7 mln zł. W 2022 roku samorząd wydał 23,7 mln zł (24,61% wydatków ogółem), w 2023 roku 87,5 mln zł (52,69%), a w 2024 roku 66,5 mln zł (41,61%). Przeliczone na jednego mieszkańca Powiatu inwestycje wyniosły 931,63 zł, co pozwoliło awansować z 17. miejsca w rankingu z 2024 roku na 10. miejsce w 2025 roku.

Największe środki w tym okresie przeznaczono na infrastrukturę drogową - łącznie 117,1 mln zł. Inwestycje w oświatę i edukację wyniosły 23,3 mln zł, a wydatki na ochronę zdrowia wzrosły do 20,1 mln zł. Znaczną część środków (59,4%) stanowiły fundusze zewnętrzne, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Unii Europejskiej.

Efekty podejmowanych działań przekładają się na wysokie pozycje w różnych rankingach. W 2024 roku Powiat Niżański zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, zdobywając tytuł „Dobry Polski Samorząd”.

- Przed Powiatem, w perspektywie obecnej kadencji, stoją kolejne wyzwania inwestycyjne. Naszym priorytetem pozostają inwestycje w infrastrukturę drogową i rozwój mobilności - szczególną uwagę poświęcamy budowie ścieżek i tras rowerowych. Równolegle koncentrujemy się na dalszym rozwoju edukacji, w tym na wzmacnianiu potencjału szkolnictwa zawodowego oraz modernizacji infrastruktury oświatowej. Ważnym obszarem działań jest dla nas ochrona zdrowia oraz poprawa dostępności usług publicznych. Duży nacisk kładziemy także na energetykę i efektywność energetyczną. W miarę dostępnych środków finansowych oraz pozyskiwanych dotacji planujemy kontynuację rozpoczętych termomodernizacji w szkołach i budynkach administracyjnych, a także montaż instalacji OZE, magazynów energii i pomp ciepła. Najważniejszym wyzwaniem dla władz Powiatu Niżańskiego jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom. Naszym celem jest, aby Powiat rozwijał się w sposób zrównoważony, był przyjazny, bezpieczny i oferował mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Nasze działania i starania widać, o czym świadczy fakt, że Powiat Niżański znalazł się na X miejscu (na 314 sklasyfikowanych powiatów) w Rankingu „Wydatki Inwestycyjne Samorządów 2025” w kategorii Powiaty - mówi starosta Robert Bednarz.

Warto dodać, że w tym samym rankingu Województwo Podkarpackie zajęło pierwsze miejsce w kategorii samorządów województw, zdobyło III miejsce w Rankingu 20-lecia w UE oraz zostało docenione w rankingu Wydatki na Ochronę Klimatu 2025.