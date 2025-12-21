Miesięcznik
Nisko 22 grudnia 2025

Powiat Niżański uchwalił budżet na 2026 rok

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się 18 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli budżet powiatu na 2026 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2034.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Planowane dochody powiatu wyniosą 165,8 mln zł, natomiast wydatki osiągną 183,8 mln zł. Wśród nich aż 70 mln zł, czyli ponad 38 proc. wydatków ogółem, przeznaczono na inwestycje. Zakłada się deficyt w wysokości 18 mln zł, który zostanie sfinansowany z kredytu.

Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu, przygotowanie budżetu było wynikiem szerokich konsultacji z dyrektorami jednostek, włodarzami gmin, radnymi oraz mieszkańcami. „Chcieliśmy stworzyć dokument, który nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby, ale także pozwala na dalszy rozwój powiatu, szczególnie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych” - zaznaczono.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2026 rok znalazły się:

  • transport i łączność - 57,7 mln zł,

  • rozwój turystyki - 3,8 mln zł,

  • poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej - 1 mln zł,

  • obrona narodowa - 250 tys. zł,

  • inwestycje w oświacie - 4,6 mln zł,

  • ochrona zdrowia – 1,37 mln zł.

Rada Powiatu przyjęła projekt budżetu jednogłośnie - 17 głosami „za”, a także jednogłośnie uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2034.

Budżet na 2026 rok pokazuje, że Powiat Niżański stawia na inwestycje i długofalowy rozwój, jednocześnie dbając o transparentność i konsultacje społeczne w procesie jego tworzenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

