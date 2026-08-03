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Nisko 3 sierpnia 2026

Powiat Niżański stworzy rowerową mapę w aplikacji

Powiat Niżański będzie miał własną multimedialną mapę rowerową. Podpisano umowę na przygotowanie bezpłatnej aplikacji, która ma ułatwić planowanie wycieczek i odkrywanie atrakcji regionu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za stworzenie aplikacji odpowiada firma Audiotour.pl Sp. z o.o. z Krakowa. W ramach projektu powstanie narzędzie zawierające informacje o trasach rowerowych, ścieżkach oraz miejscach wartych odwiedzenia.

Aplikacja będzie dostępna dla mieszkańców i turystów korzystających z tras na terenie gmin: Ulanów, Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Jeżowe oraz Jarocin. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

Wykonawca przygotuje treści multimedialne, opracuje trasy i atrakcje turystyczne, stworzy aplikację oraz przeprowadzi testy i szkolenie z jej obsługi. Na realizację zadania firma ma cztery miesiące.

- Podpisana umowa to konkretne działanie mające na celu ułatwienie mieszkańcom oraz odwiedzającym nas turystom aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu. Jestem przekonany, że aplikacja stanie się niezastąpionym przewodnikiem dla wszystkich pasjonatów wycieczek rowerowych w Powiecie Niżańskim - podsumował starosta niżański - Robert Bednarz.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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